Landwirt spielen im Maßstab 1:32 im Landwirtschaftsmuseum Regen

Tretbulldogs für den Bewegungsdrang

Außerdem ist noch eine Baustellenlandschaft mit ferngesteuerten Baggern und Lastwagen aufgebaut. Im Museumskino laufen SIKU-Filme, die in großen Modellanlagen gedreht wurden. Im Museums-Innenhof stehen Tretbulldogs bereit, damit die Kinder sich auch mal bewegen können. Die Erlebnistage sind an Werktagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet, am Samstag, Sonntag und am Feiertag von 10 bis 17 Uhr.