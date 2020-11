Landwirt sitzt wegen Corona auf 400 Tonnen Kartoffeln fest

Aufgrund des Teil-Lockdowns muss die Gastronomie im November schließen. Demzufolge benötigen die Gastwirte derzeit keine Pommes Frites, also auch keine Kartoffeln. Für Rupert Hetterich aus Fährbrück im Landkreis Würzburg bedeutete das: Er saß von einem Tag auf den anderen auf 400 Tonnen Kartoffeln. Eigentlich sollten die Kartoffeln zu einem Pommes Frites produzierenden Betrieb geliefert werden, doch dieser hatte kurz zuvor den Auftrag storniert.

Kartoffel-Endstation Biogasanlage?

Rupert Hetterich blutete das Herz bei dem Gedanken, dass seine Kartoffeln möglicherweise in einer Biogasanlage enden sollten. "Kartoffeln sind bei uns eine Sonderkultur, die wirklich mit Liebe angebaut wird", berichtet Hetterich und fährt fort: "Das ist ein wertvolles Lebensmittel und es hat das ganze Jahr über Arbeit und Herzblut gekostet, die man in Böden reinsteckt. Du arbeitest das ganze Jahr durch und wir freuen uns wenn's wächst und wenn's gedeiht." Um zu verhindern, dass die Kartoffeln in einer Biogasanlage landen, verständigte der Landwirt Freunde und Verwandte: Sie sollten sich noch schnell Kartoffeln holen, bevor diese entsorgt werden müssen.

Geschichte wird über soziale Medien bekannt

Die Freunde wiederum verständigten andere Freunde – und schon wurde die Geschichte des Landwirts über soziale Medien bekannt. Das blieb nicht ohne Wirkung. "Und plötzlich war die Hölle los!", erzählt Hetterich. "Am Samstag ist es langsam losgegangen und am Sonntag waren teilweise 20 Autos auf dem Hof gestanden, die wir dann alle wegen der Corona-Auflagen händeln mussten." Auch nach dem Wochenende habe des Telefon fast nicht aufgehört zu klingeln. Landwirt Hetterich erzählt, dass sie bereits mindestens 60, 70, 80 Autos wieder wegschicken mussten. "Aber ich bin froh, dass die Leute da sind. Die Anteilnahme und die Solidarität ist echt super!"

Produktionsfirma meldet sich erneut bei Landwirt

Die Solidarität rührt den Landwirt sehr. Und sie hat auch was bewirkt. Denn der Druck über die sozialen Medien war offensichtlich zu groß: Der Pommes Frites produzierende Betrieb hat schließlich eingelenkt – und will die Kartoffeln jetzt doch abholen. "Es gibt ein bisschen Abschläge für uns, ein bisschen Abschläge für die Firma, die die Kartoffeln aufnimmt – und vielleicht kriegen wir das ja ohne Biogasanlage über die Bühne", sagt Rupert Hetterich.