Landwirt ist sauer über illegale Müllentsorgung bei Eichenbühl

Schon zum dritten Mal innerhalb von wenigen Monaten haben Unbekannte auf den Feldern eines Landwirts im Landkreis Miltenberg ihren Müll abgeladen. Am Rande des Ortsteils Heppdiel hat Landwirt Matthias Ullmer vergangene Woche zum Beispiel Autoteile, Klamotten, Kinderspielzeug oder Bauschutt wie alte Fliesen und Bretter gefunden.

Bauer ist genervt von Müllablagerung

Der Bauer ist verärgert: "Man kann das in jedem Wertstoffhof abgeben. Bis 200 Kilo ist die Entsorgung hier im Landkreis Miltenberg kostenlos. Ich verstehe nicht, dass jemand hier her fährt und den Müll einfach in die weite Flur wirft." Die nächste Mülldeponie sei außerdem nur wenige Kilometer entfernt, betonte der Bauer.

Bereits mehrere Fälle im Landkreis Miltenberg

Als Grundstückseigentümer müsse er sich um die Entsorgung des Mülls kümmern. "Wir bleiben auf der Arbeit und auf den Kosten sitzen. Wir müssen den ganzen Müll einsammeln und der Müllverwertung zuführen", so Ullmer. Im September hatte der Landwirt in einem hochgewachsenen Maisfeld bereits alte Heizlüfter, Auto- und Rollerteile gefunden. In diesem Fall musste Ullmer auf der Mülldeponie 30 Euro bezahlen, weil der Müll mehr als 200 Kilo gewogen hat.