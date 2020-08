Landwirt in Röslau von umgekipptem Traktor getötet

Er wollte mit seinem Traktor einen Heuballen vom Feld holen. Dazu musste er einen kleinen Hang hinauffahren. Dann passierte das tragische Unglück am Mittwoch (13.08.20) in Bibersbach, einem Ortsteil von Röslau (Lkr. Wunsiedel). Der Traktor mit dem Landwirt kippte um, teilte die Polizei mit. Der 78-Jährige wurde eingeklemmt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Weitere Personen bei dem Traktorunfall in Röslau nicht beteiligt

Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden, teilte die Polizei mit. Weitere Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Freiwilligen Feuerwehren von Röslau und Wunsiedel waren vor Ort, um den Traktor zu bergen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.