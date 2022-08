Landwirt gegen Misereor: Wie viel Fleischkonsum ist vertretbar?

Das katholische Hilfswerk Misereor setzt sich unter anderem für eine nachhaltigere Landwirtschaft ein – mit Blick auf die Klimakrise und den Hunger in der Welt. Weil eines der Ziele die Halbierung der Fleischproduktion ist, zog Misereor bereits in der Vergangenheit immer wieder die Kritik von Landwirten auf sich. Johannes Scharl ist Schweinebauer und Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes für den Landkreis Eichstätt und Ingolstadt und hat nun zum Spendenboykott gegen Misereor aufgerufen. Der Grund: Das katholische Hilfswerk hat zusammen mit der Umwelt-Organisation Greenpeace die Petition "Kein Essen in Trog und Tank" gestartet. Die Petition hat bereits rund 21.000 Unterschriften.

Landwirte fühlen sich von Misereor angegriffen

Als gläubiger Katholik und Tierhalter fühlt sich Landwirt Johannes Scharl vom kirchlichen Hilfswerk angegriffen. In seinem Stall stehen 300 Muttersauen und um die 500 Ferkel. Schaltet er den Fütterungsmechanismus an, dann geht es rund: Die Tiere springen auf zu den Trögen, die durch Rohre automatisch mit Getreide gefüllt werden.

Fast 60 Prozent des in Deutschland verbrauchten Getreides landet im Futtertrog, nur 20 Prozent als Essen auf dem Teller. Etwa sechs Prozent des Getreides wird zu Biosprit. Das kritisiert Misereor und hat deshalb zusammen mit Greenpeace die Petition gestartet. "Die Forderungen von Misereor sind schon sehr extrem", sagt Schweinebauer Johannes Scharl. "Sie fordern die Halbierung der Tierhaltung und agieren seit Jahren als starker Kritiker der Landwirtschaft, gehen auf Demonstrationen zusammen mit Organisationen, die die Abschaffung der Tierhaltung fordern und sind immer wieder als Spalter für die Landwirtschaft unterwegs", sagt der Landwirt.

Halbierung der Tierhaltung wäre für Landwirte nicht rentabel

Er selbst und viele andere Landwirte seien auf die Tierhaltung angewiesen, meint Scharl. Beim Bau seines neuen Stalls habe er darauf geachtet, das Tierwohl zu gewährleisten, durch mehr Bewegungsfreiheit für die Schweine. Das hätte er sich nicht leisten können, wenn er die Anzahl seiner Tiere halbieren hätte müssen, sagt Scharl. Der Landwirt sieht in der Reduzierung der Tierhaltung kein Potential um Getreide zu sparen. "Das Getreide, das wir in der Tierhaltung verfüttern, wird zum Großteil nicht für die menschliche Ernährung verwendet werden können. Es ist Gerste, damit kann ich keine Semmeln backen", argumentiert Scharl.

Dieses Argument lässt Misereor-Referent Markus Wolter nicht gelten. "Es wird dann immer schnell gesagt: Ist ja alles nur Futterware. Tatsächlich könnten 80 Prozent davon verbacken werden", widerspricht Wolter. "Außerdem geht es uns um eine strukturelle Veränderung. Man könnte auf diesen Flächen auch Brotweizen anbauen. Das ist möglich. Daher kann ich das Argument nicht nachvollziehen", sagt der Misereor-Referent.

Misereor fordert: Mehr pflanzliche Nahrungsmittel, weniger Fleisch

Es gehe Misereor nicht um Verbote oder Obergrenzen für Tiere im Stall, sondern um den Blick aufs große Ganze. Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, müsse sich der Lebensmittel-Konsum drastisch verändern: Mehr pflanzliche Nahrungsmittel, deutlich weniger Fleisch und tierische Produkte. "Es geht nicht gegen die Tierhaltung in Deutschland, es geht um eine andere, tierfreundliche und umweltfreundliche Tierhaltung. Die Landwirte sind nicht unsere Feinde, sondern die, für die wir das tun. Wir brauchen einen Umbau der Tierhaltung", fordert Markus Wolter und glaubt, das sei auch den Landwirten klar. Dafür brauche es höhere Preise für Bäuerinnen und Bauern. "Da ist die Politik bislang am Schlafen", kritisiert Wolter.

Die Petition von Misereor und Greenpeace richtet sich an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/ die Grünen) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Kommende Woche will Misereor ein Gespräch mit dem Eichstätter Landwirt führen, in der Hoffnung, Missverständnisse auszuräumen und auch auf die Rücknahme des Boykott-Aufrufs.