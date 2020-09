Landwirt entdeckt Eisenstange in Maisfeld

Ein Landwirt aus Neuhofen bei Tettenweis im Landkreis Passau hat in einem seiner Maisfelder eine versteckte Eisenstange entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollte das Maisfeld am 19. September bereits gehäckselt werden.

Ein am Häcksler befindlicher Metalldetektor schlug dabei an und als der Landwirt daraufhin nach der Ursache suche, entdeckte er eine rund 80 Zentimeter lange Eisenstange, die mit Isolierband an einer Maispflanze etwa zehn Meter vom Rand des Feldes entfernt befestigt war.

Täter wollte größtmöglichen Schaden verursachen

Der bislang unbekannte Täter wollte damit laut Polizei wohl erreichen, dass die Eisenstange beim Abschneiden des Maises in den Häcksler gezogen wird und dort ein größtmöglicher Schaden verursacht wird. In diesem Fall wäre es zu einem Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich gekommen.

Ebenso hätten Personen durch umherfliegende Metallteile verletzt werden können. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.