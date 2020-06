"Landwirt des Jahres": Waidler in der engeren Auswahl

Mathias Maier aus Schönberg hat sich in der Kategorie "Ackerbauer" für den sogenannten CeresAward qualifiziert. Damit zählt der 40-Jährige schon jetzt zu den 30 besten Landwirten im deutschsprachigen Raum. Am 28. Oktober wird der Titel in Berlin vergeben. Maier könnte sogar noch den Titel "Landwirt des Jahres" gewinnen.

Maier entwickelte "Pflug der säen kann"

Mathias Maier führt einen Familienbetrieb mit 50 Hektar Acker, 20 Hektar Grünland, 140 Mastbullen und zusätzlichen 18 Hektar Forsten im Kreis Mühldorf. Der Tüftler hat an seinen Pflug eine Säeinheit montiert. Laut Maier "der erste Pflug, der säen kann".

Ingesamt drei Niederbayern nominiert

Der CeresAward wird zum siebten Mal vergeben und ist ein Preis, der von einem Fachmagazin ausgelobt wird. Aus Niederbayern sind noch weitere Landwirte für Preise nominiert. Daniel Grosser aus Ergolding (Lkr. Landshut) in der Kategorie "Geflügelhalter" und Leonhard Rösel aus Neukirchen (Lkr. Straubing-Bogen) in der Kategorie "Junglandwirt".