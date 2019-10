Landwirt Andreas Dörr aus Ostheim für "Ceres Award" nominiert

Den "Ceres Award"-Organisatoren zufolge setzt Dörr auf Präzisionslandwirtschaft. Der 36-Jährige erprobt und nutzt – um effizient zu arbeiten und seine "Work-Life-Balance" zu halten – jede verfügbare Technik. So vernetzte er seine Maschinen und vertraut auf Cloudlösungen. Somit hat er ständig Zugriff auf alle Betriebsdaten. Seit Jahren nutzt er bereits "Controlled Traffic Farming" mit exakt festgelegten Fahrspuren und GPS-gesteuerten Geräten.

Weniger Dünger und weniger Pestizide aufgrund von Präzisionsarbeit

Für Präzisionslandwirtschaft spricht seine teilflächengenaue Arbeit bei Saat, Pflanzenschutz und Düngung, heißt es in der Mitteilung der "Ceres Award"-Organisatoren. Besonders wichtig sei Dörr, nicht nur ökonomisch effizient, sondern auch ökologisch zu arbeiten. 1.270 Hektar bewirtschafte er mit dieser Maxime in der Rhön, davon entfallen 900 Hektar auf Ackerbau und 370 Hektar auf Bio-Grünland. Von seinen Wiesen komme hochwertiges Ökoheu für Kunden in ganz Deutschland, heißt es in der Mitteilung.

33 Bewerber in elf Kategorien

Insgesamt stehen 33 Landwirtinnen und Landwirte im Finale um den mit 10.000 Euro dotierten Ceres Award, mit dem Landwirtinnen und Landwirte gewürdigt werden, die Außergewöhnliches leisten und dabei nachhaltig Verantwortung für Mitmenschen, Tiere und Umwelt übernehmen. 240 Landwirte und Landwirtinnen hatten sich um den Preis beworben. Sie kommen aus ganz Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz.