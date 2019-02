"LandTalk": Für die Gleichstellung von Frauen kämpfen

Die Resonanz auf das neue Gesprächsformat "LandTalk" war so groß, dass der Bayerische Landtag nicht alle Anmeldungen berücksichtigen konnte. Landtagspräsidentin Ilse Aigner sprach mit Gästen über das Thema "Recht und Realität – warum heute noch Gleichstellung?".

Bunt gemischte Gesprächsrunde

Die Gesprächsrunde war bunt gemischt. Die Teilnehmerin Nicole Schindelar nennt sich im Sozialen Netzwerk Instagram "Schrottplatzprinzessin". Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin eines Schrottplatzes in München und musste sich in der männerdominierten Branche erst einmal durchsetzen. Schindelar glaubt, Frauen hätten zu hohe Ansprüche an sich selbst.

"Unsere eigenen Erwartungen an uns selbst sind das Problem. Sehr, sehr oft." Nicole Schindelar, Inhaberin einer Autoverwertung

Die frühere Bundesfrauenministerin Renate Schmidt (SPD) erzählte, wie viel Angst sie vor ihrer ersten Rede im Bundestag hatte. Heute habe sich viel verbessert. Der Frauenanteil in den Parlamenten sei aber viel zu niedrig. Schmidt forderte stärkere politische Anstrengungen, um das zu ändern.

Ein Mann saß auch auf dem Podium

Nur ein Mann saß auf dem Podium. Robert Franken ist Unternehmensberater und Feminist. Ein höherer Frauenanteil und grundsätzlich eine höhere Diversität ist seiner Meinung nach wichtig für Firmen. In Zeiten, in denen sich alles immer schneller ändert, könnten sie so am ehesten mithalten.

Unterhaltsame Premiere

Es ging bei dem Gespräch eher weniger um konkrete Pläne, wie Gleichstellung zu erreichen ist. Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, sprach sich für Quoten auf den Wahllisten der Parteien aus. Landtagspräsidentin Aigner will sich mit den frauenpolitischen Sprecherinnen aller Parteien zusammensetzen.

Im Vordergrund stand der Austausch. Die Kabarettistin Luise Kinseher sollte eigentlich für einen lockeren Einstieg sorgen - weil sie krank wurde, eröffnete Wolfgang Krebs in seiner Rolle als Edmund Stoiber den ersten LandTalk .

Aigner zeigte sich nach dem Gespräch zufrieden. Sie will in Zukunft drei bis vier Mal im Jahr "LandTalks" zu verschiedenen Themen veranstalten.

"Für mich stellt sich die Aufgabe: Wie können wir noch mehr Frauen für Politik begeistern. Sie animieren, dass sie sich in der Politik auch betätigen. Dann eben auch Mandate erringen und das wollten wir heute in den Mittelpunkt stellen." Ilse Aigner, Landtagspräsidentin