Landtagswahl: Wo es in Unterfranken spannend wird

Mehr als eine Million Unterfranken sind am 14. Oktober zur Landtagswahl aufgerufen. In zehn Stimmkreisen entscheiden sie darüber, wer direkt in den Landtag einzieht und wer über die Liste. Dabei dürfte es nicht nur in Würzburg ziemlich spannend werden.

In Würzburg liefern sich der CSU-Landtagsabgeordnete Oliver Jörg und Patrick Friedl von den Grünen laut aktuellen Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Würzburg gilt als Grünen-Hochburg in Franken. Gelingt es Friedl tatsächlich, dem "Platzhirsch", dem Landtagsabgeordneten Jörg aus das Direktmandat wegzuschnappen? Es wäre eine kleine Sensation.

Stamms Zukunft ungewiss

Ungewiss ist auch die Zukunft von Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU): Die 74-Jährige steht zwar auf der unterfränkischen CSU-Liste auf Platz eins, doch wenn ihre Partei nicht die absolute Mehrheit holen sollte, könnte es passieren, dass Barbara Stamm nach 42 Jahren aus dem Landtag ausscheidet.

Justizminister Winfried Bausback (CSU) dürfte der Wahl ebenfalls mit gemischten Gefühlen entgegenblicken. Zwar gilt als sicher, dass er wieder als Direktkandidat für den Wahlkreis Aschaffenburg-West in den Landtag einzieht. Aber was passiert, wenn die CSU die absolute Mehrheit verliert? In der neuen Regierung könnte das Justizministerium von einem möglichen Koalitionspartner beansprucht werden – dann würde Bausback vermutlich sein Amt abgeben müssen.

Zwei Frauen in der CSU-Männerriege

Die CSU versucht auch, mehr Frauen als Abgeordnete in den Landtags zu schicken. Bisher waren die unterfränkischen CSU-Direktkandidaten ausschließlich Männer, jetzt kandidieren mit Judith Gerlach (Aschaffenburg-Ost) und Barbara Becker (Kitzingen) zwei Frauen direkt für die Christsozialen.

Übrigens wird Unterfranken - mögliche Überhang- und Ausgleichsmandate noch nicht berücksichtigt - zukünftig mit Mandat weniger im Landtag vertreten sein: Neben den zehn Direktkandidaten ziehen statt bisher zehn nur noch neun Frauen und Männer über die Liste in den Landtag ein. Der Grund dafür liegt in der Bevölkerungsentwicklung: Während der Großraum München immer mehr Einwohner zählt, nimmt die Einwohnerzahl in Nordbayern kontinuierlich ab.

Weitere Besonderheiten in den Wahlkreisen

Aschaffenburg-Ost:

Nach 15 Jahren im Landtag stellt sich Peter Winter (CSU), derzeit noch Vorsitzender des Haushaltsausschusses, nicht mehr zur Wahl. Stattdessen kandidiert Judith Gerlach für die CSU, sie gilt als Favoritin für das Direktmandat.

Aschaffenburg-West:

Justizminister Winfried Bausback (CSU) wird sein Direktmandat mit ziemlicher Sicherheit verteidigen. Hans-Jürgen Fahn sitzt seit 2008 für die Freien Wähler im Maximilianeum. Ob er noch einmal den Einzug schafft ist ungewiss – auf der unterfränkischen FW-Liste steht er dieses Mal nur auf Platz 6.

Martina Fehlner (SPD) wurde ebenfalls über die Liste in den Landtag gewählt. Heuer steht sie auf Listenplatz zwei, trotzdem könnte der Wiedereinzug für sie knapp werden. Denn wenn Georg Rosenthal, Landtagsabgeordneter und ehemaliger Oberbürgermeister von Würzburg, mehr Stimmen bekommt, würde er damit "nach oben" gewählt. Auch hier hängt alles davon ab, wie die SPD insgesamt abschneidet.

Bei den Grünen steht ein Wechsel bevor: Thomas Mütze verabschiedet sich aus dem Landtag und kehrt in den Schuldienst zurück. Neuer Direktkandidat ist Stefan Wagener. FDP und GRÜNE dürfen hoffen: Für sie gilt das Gebiet Untermain als Hochburg.

Schweinfurt:

Der CSU-Bezirksvorsitzende Gerhard Eck wird sein Direktmandat voraussichtlich verteidigen. Für die SPD-Landtagsabgeordnete Kathi Petersen (SPD) könnte es bei einem schlechten Ergebnis ihrer Partei hingegen knapp werden. Sie steht auf Listenplatz vier.

Für die Freien Wähler kandidiert Ulrike Schneider. Die Stadträtin war bis 2002 in der CSU und hat Bürgerbegehren gegen die Landesgartenschau 2026 in Schweinfurt mit initiiert. Gute Chancen über die Liste in den Landtag einzuziehen hat Richard Graupner (AfD). Er ist auf Listenplatz zwei und gilt als eines der Gesichter der AfD in Unterfranken.

Würzburg Stadt:

Hier wird es wird spannend: Kann Oliver Jörg (CSU) sein Landtagsmandat gegen Patrick Friedl (B90/Grüne) verteidigen? Über die Liste wollen Ex-OB Georg Rosenthal (SPD) und Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) den Wiedereinzug schaffen. Obwohl die 74-Jährige, die auch als "soziales Gewissen der CSU" bezeichnet wird, auf Listenplatz eins steht, könnte es für sie sehr knapp werden.

Neu dabei ist die Partei MUT. Sie schickt als Direktkandidaten Matthias "Matuschke" Matuschik ins Rennen, der unter anderem als Bayern-3-Moderator bekannt ist.

Würzburg Land:

In diesem Wahlkreis ist kaum eine Überraschung zu erwarten. Manfred Ländner (CSU) wird wohl wieder als Direktkandidat ins Maximilianeum einziehen. Über die Liste werden es Volkmar Halbleib (SPD) und Kerstin Celina (Grüne) mit großer Sicherheit ebenfalls schaffen.

Bad Kissingen:

Der Wahlkreis gilt als absolute CSU-Hochburg. Sandro Kirchner dürfte deshalb kein Problem haben, sein Direktmandat zu verteidigen. Interessant wird sein, wie viele Stimmen die CSU und andere Parteien an die AfD verlieren werden.

Haßberge/Rhön-Grabfeld:

Steffen Vogel (CSU) löst mit ziemlicher Sicherheit wieder das Ticket in den Landtag nach München. Für die Freien Wähler kandidiert Gerald Pittner. Er ist unterfränkischer Spitzenkandidat seiner Partei und dürfte somit auch in den Landtag einziehen. Für die FDP tritt Karl Graf Stauffenberg an - der Enkel von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der 1944 mit seinem Attentat auf Adolf Hitler scheiterte.

Kitzingen:

Nach 15 Jahren verabschiedet sich Otto Hünnerkopf (CSU) aus dem Landtag. Seine Position will Partei-Kollegin Barbara Becker einnehmen. Becker hatte bereits bei der Europawahl kandidiert, scheiterte aber.

Kitzingen gilt als Hochburg der Freien Wähler in Unterfranken. Wegen seines schlechten Listenplatzes hat der FW-Kandidat Frank Stierhof aber kaum Chancen, in den Landtag gewählt zu werden. Die GRÜNEN schicken mit Hans Plate einen über die Region hinaus bekannten Öko-Landwirt ins Rennen. Bessere Chancen als er dürfte Christian Klingen haben: Er ist der unterfränkische Spitzenkandidat der AfD und deren Bezirksvorsitzender.

Miltenberg:

Eine Überraschung ist in diesem Wahlkreis nicht zu erwarten. Die CSU dürfte sich mit Berthold Rüth wohl wieder das Direktmandat holen. Die Freien Wähler sind hier traditionell stark. Ob das ausreicht, damit Bernd Schötterl (FW-Listenplatz drei) ins Maximilianeum einzieht?

Main-Spessart:

Das Direktmandat geht mit ziemlicher Sicherheit wieder an die CSU und damit an Thorsten Schwab. Mit Spannung wird erwartet, wie die Freien Wähler abschneiden. Denn, der Skandal um den Landtagsabgeordneten Günther Felbinger hat die Partei tief erschüttert. Gelingt es Anna Stolz das Vertrauen der Bürger für die FW zurückzugewinnen? Je nachdem wie die GRÜNEN abschneiden, könnte es außerdem Gregor Münch (GRÜNEN-Listenplatz vier) nach München schaffen.