Landtagswahl: Was sich die Parteien in Schwaben erhoffen

AfD will nicht in Regierung

Der Spitzenkandidat der AfD in Schwaben, der Augsburger Markus Bayerbach, will im Fall eines Koalitionsangebots keine Regierungsverantwortung übernehmen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Bayerbach:

"Ganz klar nein, einfach deswegen, weil wir derart große Kritik an dieser Bundesregierung haben." Markus Bayerbach, AfD

Mit Blick auf das Auftreten von AfD-Politikern mit Pegida-Anhängern und Rechten in Chemnitz, sagte Bayerbach: "Es gibt bei uns in der Partei auch verschiedene Strömungen, wie in jeder anderen größeren Partei auch. Aber wir distanzieren uns ganz klar von solchen Sachen wie Pegida, NPD und wie die Organisationen alle heißen."

FDP hofft auf Rückkehr in den Landtag

"Wir wollen in den Landtag zurück!" Das ist das wichtigste Ziel, so Stephan Thomae, der schwäbische FDP-Bezirksvorsitzende. Die aktuellen Prognosen machen den Liberalen durchaus Hoffnung, dass sie nach fünf Jahren wieder ins Maximilianeum einziehen können. Laut Thomae habe die Partei in den letzten Monaten einen ordentlichen Zulauf zu verzeichnen.

"Wir sind bereit, zu regieren, wenn es darauf ankommen sollte." Stephan Thomae, der schwäbische FDP-Bezirksvorsitzende

Auf Listenplatz 1 der schwäbischen FDP kandidiert Karl-Heinz Faller aus Dasing.

Weitere Parteien werben um Wählerstimmen

Laut dem jüngsten BR-Bayerntrend würden die Linken nicht in den Landtag einziehen. Auf Stimmen hoffen auch mehrere kleinere Parteien wie die ÖDP, die Bayernpartei, die Piratenpartei, die Partei MUT, die Vegan-Partei oder "Die Partei".