Landtagswahl: Spannung nach dem Urnengang in Unterfranken

Mehr als eine Million Unterfranken waren am heutigen Sonntag zur Landtagswahl aufgerufen. In zehn Stimmkreisen haben sie darüber entschieden, wer direkt in den Landtag einzieht und wer über die Liste. Dabei dürfte es nicht nur in Würzburg ziemlich spannend werden.

In Würzburg liefern sich der CSU-Landtagsabgeordnete Oliver Jörg und Patrick Friedl von den Grünen laut aktuellen Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Würzburg gilt als Grünen-Hochburg in Franken. Gelingt es Friedl tatsächlich, dem "Platzhirsch", dem Landtagsabgeordneten Jörg das Direktmandat wegzuschnappen? Es wäre eine kleine Sensation. Die ersten Hochrechnungen jedenfalls lassen den Grünen schon einmal jubeln:

"Das Ergebnis wäre für uns fantastisch, das ist ein absolut herausragender Abend. Das ist echt historisch, wenn sich eine Gruppierung verdoppelt bei zunehmender Wahlbeteiligung. Wir haben früher immer ein paar hundert Wähler rauf und runter gearbeitet hier in der Stadt. Jetzt haben wir unsere Wählerschaft mehr als verdoppelt. das ist natürlich ein herausragender Erfolg und ein ungeheurer Auftrag. Beides nehmen wir gerne an." Patrick Friedl, Grüner Direktkandidat für Würzburg

Stamms Zukunft ungewiss

Ungewiss ist auch die Zukunft von Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU): Die 73-Jährige steht zwar auf der unterfränkischen CSU-Liste auf Platz eins, doch wenn ihre Partei nicht die absolute Mehrheit holen sollte, könnte es passieren, dass Barbara Stamm nach 42 Jahren aus dem Landtag ausscheidet.

Justizminister Winfried Bausback (CSU) dürfte der Wahl ebenfalls mit gemischten Gefühlen entgegenblicken. Zwar gilt als sicher, dass er wieder als Direktkandidat für den Wahlkreis Aschaffenburg-West in den Landtag einzieht. Aber was passiert, wenn die CSU die absolute Mehrheit verliert? In der neuen Regierung könnte das Justizministerium von einem möglichen Koalitionspartner beansprucht werden – dann würde Bausback vermutlich sein Amt abgeben müssen.