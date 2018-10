Landtagswahl: Rinderspacher hört als SPD-Fraktionschef auf

Als Konsequenz aus der schweren Niederlage bei der Landtagswahl gibt Markus Rinderspacher den SPD-Fraktionsvorsitz ab. Er werde sich bei der anstehenden Neuwahl der Fraktionsführung nicht mehr zur Wahl stehen, kündigte Rinderspacher an. Er übernehme die "demokratische Mitverantwortung für das Wahlergebnis" und mache den Weg frei für einen Neuanfang in der Fraktion.

Tritt auch Kohnen zurück?

In Berlin hatte zuvor der Bundesvorstand über die Niederlage beraten. Das Eingeständnis - wie unglaublich weh das Wahlergebnis tue – verbindet Bayerns SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen anschließend mit dem Dank an ihre treuen Wahlkämpfer. Jetzt müsse man mit Geschlossenheit in die Analyse gehen. Und Kohnen verspricht – jetzt werde in den Gremien über alles, wirklich alles gesprochen.

Also wohl auch über einen möglichen Rücktritt vom Vorsitz. Den haben Parteifreunde wie Franz Schindler, Florian Post und Florian von Brunn bereits indirekt angemahnt. Etwas vorsichtiger als gestern forderte von Brunn, der SPD- Landesvorstand müsse die Verantwortung übernehmen, bei einem Sonderparteitag könne es dann unter Umständen auch Neuwahlen geben.

Nahles blickt schon wieder voraus

Die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles dankte Kohnen für ihren Einsatz – in der Niederlage gelte es jetzt zusammen zustehen und nach nach vorne zu schauen. Jetzt heiße es zu kämpfen und sich inhaltlich neu aufzustellen, schließlich wolle die SPD in Hessen nach der Landtagswahl mitregieren.