Landtagswahl in Oberfranken: Einstige rote Hochburgen bröckeln

Die Grünen, die in den bayernweiten Umfragen zuletzt zweitstärkste Kraft waren, bieten in ihrer Hochburg Bamberg die populäre Stadtratsfraktionsvorsitzende Ursula Sowa als Direktkandidatin auf. Sie hat allerdings Gesundheitsministerin Melanie Huml von der CSU als Gegnerin. Beide sind in ihrer Partei zugleich die Nummer eins der Oberfranken-Liste und dürften dem Parlament künftig angehören.

Dagegen scheidet die bisherige Spitzenfrau der oberfränkischen Grünen, Ulrike Gote, wahrscheinlich aus. Die Landtagsvizepräsidentin kandidiert nur noch auf der Liste und dort auf einem hinteren Platz. Sie will nach 20 Jahren Landespolitik im kommenden Jahr ins EU-Parlament.

Ein Landrat will ins Parlament

Eine starke SPD-Kandidatin gibt es in Kulmbach: Inge Aures, ebenfalls Landtagsvizepräsidentin. Sie kämpft allerdings nicht nur gegen Mandatsinhaber Martin Schöffel von der CSU, sondern auch gegen die AfD. Die Partei erreichte bei der Bundestagswahl vor einem Jahr in der Region Kulmbach ihr stärkstes Ergebnis in Franken.

Bessere Chancen auf einen Wahlerfolg hat da vielleicht Michael Busch (SPD). Der Coburger SPD-Landrat will aus Altersgründen nicht mehr für das Amt des Kreischefs in Coburg antreten. Gleichzeitig tritt der bisherige Stimmkreisabgeordnete der CSU, Jürgen W. Heike, nicht mehr an.

Spannung in Forchheim

Eng für die CSU könnte es auch in Forchheim werden. Michael Hofmann gewann das Direktmandat 2013 mit 36 Prozent. Sein Konkurrent von den Freien Wählern, Thorsten Glauber, erreichte 26 Prozent und damit das beste Ergebnis seiner Partei bayernweit.

Und auch die FDP könnte noch ein Wörtchen mitreden. Ihr Direktkandidat Sebastian Körber ist Oberfranken-Spitzenkandidat seiner Partei, war schon einmal Bundestagsabgeordneter und hat sich als lokaler Behindertenbeauftragter und Kritiker des Forchheimer SPD-Oberbürgermeisters Uwe Kirschstein profiliert.

AfD mit unbekanntem Spitzenmann

Ein politisch völlig unbeschriebenes Blatt ist der Spitzenkandidat der oberfränkischen AfD. Martin Böhm lässt allerdings im Internetauftritt seiner Partei klare Sympathie für Partei-Rechtsaußen Björn Höcke erkennen. Böhm kandidiert in Bamberg. Das dortige Ankerzentrum für Flüchtlinge hat vor Ort viel Kritik ausgelöst. Allerdings hat nicht nur die AfD die Zustände dort kritisiert.