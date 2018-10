Landtagswahl in Oberbayern: Grüne könnten Direktmandate holen

In München liegen die womöglich spannendsten Stimmkreise in ganz Bayern: Hier könnte am Abend der Landtagswahl zum ersten Mal die Farbe Grün auf der Karte der Direktmandate auftauchen.

Denn im Stimmkreis München-Milbertshofen sieht es danach aus, als könnte am 14. Oktober Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze das Rennen für sich entscheiden. Damit würde sie der SPD ihr derzeit einziges Direktmandat im Freistaat nehmen.

Auch Ludwig Hartmann hat Chancen

Doch auch Schulzes Co-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann könnte für einen grünen Farbtupfer auf der sonst schwarzen Karte sorgen. Hartmann tritt im neu gebildeten Stimmkreis München-Mitte an und könnte ebenfalls als direkt gewählter Abgeordneter in den bayerischen Landtag einziehen.

Der Dritte im Bunde könnte Grünen-Kandidat Christian Hirneis sein: Er hat Chancen auf das Direktmandat im Stimmkreis Schwabing. Das wäre bitter für die CSU - dort kandidiert der Münchner CSU-Chef und ehemalige bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle.

Die Grünen: Stark im Raum Freising

Im Stimmkreis Freising tritt Grünen-Urgestein Christian Magerl nicht mehr an. Sein bisheriger Mitarbeiter Johannes Becher könnte mit einem Direktmandat in seine Fußstapfen treten. Die Grünen sind wegen einer möglichen dritten Startbahn am Münchner Flughafen erfahrungsgemäß sehr stark im Raum Freising. Voraussichtlich wird aber Florian Herrmann (CSU) wieder das Direktmandat erobern - seit März ist er Leiter der Staatskanzlei und Minister für Bundesangelegenheiten im bayerischen Kabinett.

Im Stimmkreis München-Land-Süd kandidieren SPD-Chefin und -Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und Ex-"Focus"-Chefredakteur Helmut Markwort (FDP).

Stimmkreis Ingolstadt: Spiegelbild bayernweiter Themen

Ingolstadt galt lange als CSU-Stadt. Diese Zeiten scheinen seit der Bundestagswahl im vergangenen Jahr vorbei. Zwar wurden die Christsozialen auch damals mit Abstand stärkste Kraft. Doch andere Parteien haben aufgeholt. Spannend wird, ob sich dieser Trend bei der Landtagswahl fortsetzen wird.

Mit Alfred Grob, dem Chef der Kriminalpolizei in Ingolstadt, hat die CSU zwar ihren Wunschkandidaten. Doch selten gab es so viele Gegenkandidaten. Da ist Steffi Kürten von den Grünen: Sie dürfte auf die derzeit hohen Umfragewerte für ihre Partei hoffen. Christoph Spaeth von der SPD kann auf sein hohes Ansehen als Arzt setzen. FDP-Kandidat Jakob Schäuble will mit dem Thema Digitalisierung punkten und für die AfD tritt Johannes Kraus von Sande an.

Wichtige Themen: Wohnen und Flüchtlinge

Beobachter rechnen damit, dass in Ingolstadt und der gesamten Region das Thema Wohnen und Immobilienpreise wichtig für die Wahlentscheidung sein wird. Die Region gilt als typisches Beispiel für hohe Mieten und Immobilienpreise. Das Thema Asylpolitik, nicht zuletzt wegen des Ankerzentrums in Manching, wird wohl nicht ohne Bedeutung für das Kreuz am 14. Oktober sein.

Stimmkreis Weilheim-Schongau: Kandidatenrekord

Mit zwölf Kandidaten bewerben sich so viele wie noch nie im Stimmkreis Weilheim-Schongau um ein Direktmandat im Maximilianeum. Wahlkreis-Platzhirsch ist Harald Kühn von der CSU - bei der Landtagswahl 2013 erhielt er 49,2 Prozent der Erststimmen. Spannend wird auch, wie sich Martin Zeil (FDP) schlägt. Der ehemalige Wirtschaftsminister und und frühere Vize-Ministerpräsident war im Stimmkreis Starnberg nicht mehr zum Zug gekommen, jetzt tritt er in Weilheim-Schongau an.

Die Penzberger Bürger dürfen noch mehr Kreuze am Wahlsonntag machen: Sie stimmen auch über drei Bürgerentscheide ab. Bei einen davon geht es um ein Vier-Sterne-Hotel in Penzberg, die beiden anderen drehen sich um Schwimmbäder: um den Neubau eines Hallenbads plus Spaßrutsche und Saunaanlage sowie um den Erhalt und die Sanierung des Wellenbads in Penzberg.

Sohn von Max Streibl tritt an

Der aktuelle Stimmkreisabgeordnete für Bad Tölz-Wolfratshausen und den südlichen Teil von Garmisch-Partenkirchen, Martin Bachhuber (CSU), möchte nach 51,4 Prozent der Erststimmen vor fünf Jahren auch dieses Mal wieder das Direktmandat erobern. Insgesamt stehen 13 Direktkandidaten auf dem Wahlzettel. Für die Freien Wähler geht Florian Streibl ins Rennen. Der Sohn des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten sitzt seit zehn Jahren für die Freien Wähler im bayerischen Landtag.

Alex Dorow geht als CSU-Kandidat ins Rennen

Alex Dorow (CSU) gilt als klarer Favorit im Stimmkreis Landsberg am Lech / Fürstenfeldbruck-West. Bei der Landtagswahl 2013 holte der ehemalige Fernsehmoderator mit 50,3 Prozent die absolute Mehrheit der Erststimmen. Auch wenn die Christsozialen dieses Mal deutlich schlechter abschneiden sollten, scheint sein Direktmandat nicht ernsthaft gefährdet.

Der erst 27 Jahre alte Kandidat der SPD, Christian Winklmeier, erreichte bei der vergangenen Bundestagswahl 16,7 Prozent, allerdings dürfte ihn der generell negative Trend seiner Partei Stimmen kosten. Im Umfragehoch sind dagegen die Grünen – ihre Kandidatin Gabriele Triebel konnte bislang allerdings nur Erfahrungen in der Lokalpolitik sammeln. Ähnlich verhält es sich mit Georg Stockinger, der für die Freien Wähler antritt. Beide sind möglicherweise nicht bekannt genug, um Dorow in Bedrängnis bringen zu können.

Thomas Goppel, mit 71 Jahren ein Urgestein der Christsozialen, kandidiert nur über die Liste. Auf Platz zwölf muss er um den Wiedereinzug bangen und könnte bei einem schlechten Abschneiden der CSU nach 44 Jahren aus dem Landtag ausscheiden.

Fürstenfeldbruck-Ost: Reinhold Bocklet tritt nicht mehr an

Der 75-jährige Reinhold Bocklet wird aus Altersgründen bei der Landtagswahl nicht mehr antreten, auch nicht über die Liste. Drei Mal hatte er das Direktmandat für die CSU geholt, entsprechend groß sind die Fußstapfen, die er Benjamin Miskowitsch hinterlässt.

Der 34-jährige Mammendorfer konnte als Kreis- und Gemeinderat Erfahrung in der Kommunalpolitik sammeln. Er engagiert sich ehrenamtlich in mehreren Vereinen und dürfte als Leiter des "Kreisboten" in Fürstenfeldbruck gut vernetzt sein. Allerdings hat er mit Martin Runge von den Grünen einen starken Konkurrenten. Der 60-Jährige war 2013 überraschend aus dem Landtag ausgeschieden, rückte nach der Bundestagswahl aber nach, weil Margarete Bause in den Bundestag gewählt worden war. Vergangenes Jahr kandidierte er als Oberbürgermeister in Fürstenfeldbruck und verlor nur knapp gegen seinen CSU-Kontrahenten.

Der frühere Grünen-Fraktionsvorsitzende Sepp Dürr aus Germering tritt nur über die Liste an und muss mit Platz 42 ernsthaft um den erneuten Einzug in den Landtag bangen.

Mühldorf am Inn und Altötting: Viele junge Bewerber

Im Landkreis Altötting ist es unsicher, ob die CSU erneut ein Ergebnis von knapp 50 Prozent wie vor fünf Jahren erreichen wird. Der langjährige ehemalige Mühldorfer Bürgermeister Günther Knoblauch kandidiert als Direktkandidat der SPD in Altötting. Der 70-Jährige tritt gegen den 30 Jahre jüngeren Martin Huber von der CSU an.

Als so gut wie sicher gilt die Wiederwahl des bayerischen Umweltministers Marcel Huber (CSU) aus Ampfing im Stimmkreis Mühldorf. Wie nah die AfD allerdings der CSU kommen wird, ist noch unklar. Im Juni war es in einem Asylbewerberheim in Waldkraiburg zu Ausschreitungen einiger Bewohner gekommen. Die AfD ging damit auf Stimmenfang. Auffällig wie in Altötting ist auch in Mühldorf: Es gibt viele junge Bewerber – zum Beispiel kandidiert Kilian Maier, ein 24-jähriger Student aus Mehring bei Burghausen, für die SPD. Der 20-jährige Phillip Hackl aus Winhöring ist der Direktkandidat der Linken.

Traunstein und Berchtesgadener Land: Gute Chancen für CSU

In den Stimmkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land sitzen die Direktkandidaten der CSU - der Traunsteiner CSU-Kreisvorsitzende Klaus Steiner und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber - wohl fest im Sattel. Alles andere als ihre Wiederwahl wäre eine große Überraschung. Ob die beiden allerdings ihre guten Ergebnisse von 2013 wieder erreichen können, als sie jeweils rund 51 Prozent holten, ist fraglich.

Stimmkreis Rosenheim-West: Franz Bergmüller und die AfD

Weil Rosenheim und Kolbermoor in den 80ern den Ruf der bayerischen Republikaner-Hochburgen erhielten, stellt sich in der Region vor der Landtagswahl die Frage: Wird auch die AfD hier überdurchschnittlich gut abschneiden?

Für den Stimmkreis Rosenheim-Ost tritt Franz Bergmüller an. Vielen dürfte der impulsive Gastwirt noch als Sprecher des Raucher-Aktionsbündnisses "Bayern sagt Nein" bekannt sein. Zuletzt war Bergmüller in den Medien, weil die Bundes-AfD versuchte, ihn aus der Partei auszuschließen – bislang erfolglos. Seine Machtbasis liegt im oberbayerischen Bezirksverband.

Nach dem voraussichtlichen Einzug der AfD in den Landtag will sich Bergmüller um den Fraktionsvorsitz bemühen: "Ich biete das an, die Fraktionsmitglieder entscheiden", bestätigte er dem BR. Er selbst sieht sich "als Vorzeigekandidat der bürgerlichen Alternative" und als Opfer diverser Hetzkampagnen. Er werde bedroht, seine Reifen seien zerstochen, seine Fenster beschmiert worden. Dass zwei Männer jüngst bei einer AfD-Veranstaltuing in Rosenheim den Hitlergruß zeigten, kommentierte er mit den Worten: "Das werden Leute gewesen sein, die die AfD diskreditieren möchten."