Landtagswahl in Mittelfranken: CSU gewinnt trotz hoher Verluste

SPD in Ansbach-Nord sieht Schuld in Berlin

Gerade mal 8,4 Prozent der Wähler konnte die SPD im Stimmkreis Ansbach-Nord für sich gewinnen. SPD-Kandidat Norbert Ringler zeigte sich enttäuscht über das Ergebnis. In Bayern hätten die Sozialdemokraten mit einer fantastischen Spitzenkandidatin gekämpft, die Politik der großen Koalition in Berlin sei der Partei jedoch "um die Ohren geflogen".

"Die große Koalition ist durch das Wahlergebnis am heutigen Tag schwer beschädigt worden." Norbert Ringler (SPD), Landtagskandidat im Stimmkreis Ansbach-Nord

Die Grünen in Ansbach haben dagegen Grund zum Feiern. Mit 15,3 Prozent der Zweitstimmen und 20,2 Prozent der Erststimmen für Direktkandidat Martin Stümpfig habe die Partei alle Wahlziele erreicht, freute sich der 48-jährige Umweltingenieur aus Feuchtwangen. Die absolute Mehrheit der CSU zu brechen sei Geschichte, sagte Stümpfig. Gepunktet habe die Partei vor allem bei den Themen Flächenfraß, Klimaschutz und Asyl. Als zweitstärkste Kraft hätten die Grünen vom Wähler den Auftrag erhalten, in Bayern mitzuregieren .

Andreas Schalk von der CSU holte 33,9 Prozent der Erststimmen und zieht damit als Direktkandidat in den Landtag ein. Bei den Zweitstimmen war die CSU in Ansbach-Nord mit 42 Prozent erfolgreicher als im Landesdurchschnitt. Dennoch könne die CSU nicht mit dem Ergebnis des heutigen Wahlabends zufrieden sein, sagte Schalk am Rande der CSU-Wahlparty in Ansbach.

Bislang war Jürgen Ströbel von der CSU Stimmkreisabgeordneter. Er hatte 2013 40,2 Prozent der Erststimmen erhalten. Dieses Jahr trat er nicht mehr an. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,1 Prozent. Das sind knapp 8 Zähler mehr als bei der letzten Landtagswahl. 2013 lag die Wahlbeteiligung bei 61,3 Prozent.

Freie Wähler im Stimmkreis Roth auf Platz zwei

Volker Bauer von der CSU wird auch weiterhin den Stimmkreis Roth im Bayerischen Landtag vertreten. Bei der vergangenen Landtagswahl 2013 hatte er noch einen Erststimmenanteil von 42,1 Prozent erhalten. Heute waren es 36,9 Prozent. Auf Platz 2 landete Thomas Schneider von den Freien Wählern mit 15,0 Prozent. Danach folgen Andreas Hofmann von den Grünen mit 14,4 Prozent, Marcel Schneider von der SPD mit 11,6 Prozent und AfD-Kandidat Ferdinand Mang mit zehn Prozent.

Bei den Zweitstimmen landete die CSU mit 44,6 Prozent souverän auf Platz 1. Danach folgten die Grünen (15,4 Prozent), die Freien Wähler (10,6 Prozent), die AfD (9,4 Prozent) und die SPD (9,0 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 75,4 Prozent. Vor fünf Jahren waren es 68 Prozent.

Joachim Herrmann (CSU) verteidigt Erlangen-Stadt

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Stimmkreis Erlangen-Stadt, dem Stimmkreis des Bayerischen Innenministers. Joachim Herrmann hat es mit 32,5 Prozent der Erststimmen für sich entschieden. Auf Platz 2 landet Christian Zwanziger von den Grünen mit 26,0 Prozent. Es folgen Philipp Dees von der SPD mit 12,1 Prozent und Gunther Moll von den Freien Wählern mit 6,6 Prozent.

"Was ich neu erlebt habe dieses Mal waren viele Leute, die gesagt haben: 'Wir wählen normalerweise immer CSU, aber diesmal nicht.' Und ein Teil sagt dann auch: 'Diesmal Euch.' Und ganz viel hatte da wirklich mit Stilfragen zu tun." Christian Zwanziger (Bündnis 90/Die Grünen), Landtagskandidat im Stimmkreis Erlangen-Stadt

Bei den Zweitstimmen erhielt die CSU 30,1 Prozent der Stimmen. Auf Platz 2 landeten die Grünen mit 26,8 Prozent – die Universitätsstadt Erlangen ist traditionell eine Grünen-Hochburg. Dahinter lagen die SPD mit 12,7 Prozent, die AfD mit 6,8 Prozent, die FDP mit 6,2 Prozent, die Freien Wähler mit 6,1 Prozent und die Linke mit 5,7 Prozent.

In Nürnberg-West folgt Jochen Kohler auf Markus Söder (beide CSU)

Vor fünf Jahren erzielte Markus Söder (CSU) im Stimmkreis Nürnberg-West einen Erststimmenanteil von 43,2 Prozent. Heuer trat Söder im Stimmkreis Nürnberg-Ost an. In Nürnberg-West kam sein Parteikollege Jochen Kohler als Nachfolger auf 33,2 Prozent der Erststimmen. Es folgten Stefan Schuster von der SPD und Grünen-Kandidatin Verena Osgyan mit jeweils 16,7 Prozent. Auf Platz 4 landete Matthias Vogler von der AfD mit 12,2 Prozent. Linken-Kandidatin Debora Pihan erhielt 7,6 Prozent der Stimmen.

Bei Erst- und Zweitstimmen zusammen ergibt sich folgendes Bild: Die CSU kommt auf 35,5 Prozent, die Grünen auf 16,8 Prozent und die SPD auf 15,3 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen die AfD mit 11,7 Prozent und die Linke mit 7,4 Prozent. Wie viele Stimmberechtigte dieses Jahr zur Wahl gegangen sind, ist noch unklar. Vor fünf Jahren betrug die Wahlbeteiligung 51,7 Prozent. Das war in der vergangenen Landtagswahl die niedrigste Wahlbeteiligung aller Stimmkreise in Bayern.

Manuel Westphal (CSU) bleibt für Westmittelfranken im Landtag

Manuel Westphal von der CSU wird auch weiterhin den Stimmkreis Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen im Bayerischen Landtag vertreten. Vor fünf Jahren holte er noch 49,9 Prozent der Erststimmen. Heute waren es 43,5 Prozent. Insgesamt gingen elf Direktkandidaten ins Rennen. Auf Platz zwei landete Winfried Kucher von den Grünen 13,7 Prozent. Dahinter folgten Wolfgang Hauber von den Freien Wählern mit 13,5 Prozent, Siegfried Lang von der AfD mit 9,6 Prozent und Harald Dösel von der SPD mit neun Prozent.

Bei den Zweitstimmen siegte die CSU mit 45,4 Prozent. Auf Platz 2 und 3 landeten die Grünen (15,1 Prozent) und die Freien Wähler (12,4 Prozent). Dahinter landeten die AfD (9,4 Prozent) und die SPD (7,5 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 70,7 Prozent und damit knapp acht Zähler über der Wahlbeteiligung vor fünf Jahren: 2013 machten 62,4 Prozent aller Stimmberechtigten ihre Kreuze auf den Wahlzetteln.

In Nürnberg-Nord gewinnt CSU nur knapp vor den Grünen

Es war ein knappes Rennen in Nürnberg-Nord. Barbara Regitz von der CSU hat es mit 27,8 Prozent der Erststimmen für sich entschieden. Dicht dahinter landete Markus Ganserer von den Grünen mit 25,9 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgten Arif Tasdelen von der SPD mit 15,3 Prozent, Wolfgang Dörner von der AfD mit 8,2 Prozent, Gizem Fesli von den Linken mit 7,2 Prozent und Jan Dunker von der FDP mit 6,2 Prozent.

Vor fünf Jahren war in Nürnberg-Nord der CSU-Abgeordnete Michael Brückner mit 34,1 Prozent der Erststimmen gewählt worden. 2016 hatte er nach einer Sex-Affäre sein Mandat niedergelegt. Über die Liste war damals Andreas Schalk nachgerückt, der heuer direkt in Ansbach kandidierte.

Bei Erst- und Zweitstimmen zusammen ist das Ergebnis ebenfalls knapp: Die CSU gewinnt mit 29,9 Prozent der Gesamtstimmen. Dahinter die Grünen mit 25,8 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen die SPD (14,0 Prozent), die AfD (7,8 Prozent), die Linke (7,5 Prozent) und die FDP (5,9 Prozent).

Markus Söder in Nürnberg-Ost direkt gewählt

Im Stimmkreis Nürnberg-Ost hat Markus Söder mit 38,1 Prozent der Erststimmen das Direktmandant errungen. Bei der vergangenen Landtagswahl war er noch im Stimmkreis Nürnberg-West angetreten und hatte 42,3 Prozent der Erststimmen erhalten. In Nürnberg-Ost folgte er heuer auf den CSU-Kandidaten Hermann Imhof. Elmar Hayn von den Grünen landete mit 21,8 Prozent auf dem zweiten Platz. Kerstin Gardill von der SPD erhielt 13,1 Prozent, Klaus Wahner von der AfD 7,9 Prozent und Uwe Halla von der Linken 5,9 Prozent.

Bei der Summe aus Erst- und Zweitstimmen erreichten die CSU im Stimmkreis Nürnberg-Ost 35,7 Prozent und die Grünen 22,2 Prozent. Die SPD wurde drittstärkste Kraft mit 13,3 Prozent. Die AfD erlangte 8,3 Prozent der Stimmen und landete damit vor Linken (6,1 Prozent), FDP (5,1 Prozent) und Freien Wählern (4,6 Prozent).

Walter Nussel (CSU) gewinnt in Erlangen-Höchstadt deutlich

Walter Nussel von der CSU hat sein Direktmandat in Erlangen-Höchstadt mit 35,1 Prozent der Erststimmen verteidigt. Im Jahr 2013 hatte er noch 41,1 Prozent der Stimmen erhalten. Auf Platz zwei landete Astrid Marschall von den Grünen mit 18,8 Prozent. Danach folgten Alexandra Hiersemann von der SPD mit 13,1 Prozent (2013 waren es noch 24 Prozent gewesen), Christian Enz von den Freien Wählern mit 11,9 Prozent und Michael Meister von der AfD mit 9,4 Prozent.

Bei den Zweitstimmen lagen die CSU bei 40,2 Prozent, die Grünen bei 19,2 Prozent, die Freien Wähler bei 10,3 Prozent, die SPD bei 9,5 Prozent und die AfD bei neun Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,3 Prozent nach 68,9 Prozent bei der Landtagswahl 2013.