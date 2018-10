Landtagswahl in Bayern: Bisher hohe Wahlbeteiligung

9,5 Millionen Bayern dürfen heute einen neuen Landtag wählen. Viele Wahllokale und Beobachter meldeten am Vormittag eine leicht höhere Beteiligung als bei der Landtagswahl 2013 und der Bundestagswahl 2017.

Wahlbeteiligung höher als 2013 und 2017

So lag die Wahlbeteiligung in München nach Angaben der Stadt um 10 Uhr bei 35 Prozent - einschließlich der Briefwähler. Bei der letzten Landtagswahl 2013 hatte die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt etwas darunter gelegen, bei 33,3 Prozent mit Briefwählern. In Nürnberg wurde die Wahlbeteiligung inklusive der Briefwähler bis 10 Uhr mit 10,9 Prozent angegeben (2013: waren es 8,6 Prozent). In Regensburg erreichte die Wahlbeteiligung bis 10 Uhr laut Wahlamt 33,11 Prozent, inklusive der Briefwähler. Auch in Ingolstadt deutet sich nach ersten Zahlen eine hohe Wahlbeteiligung an. Dort sind laut der Leiterin des Wahlamts die Zahlen für 11 Uhr bereits um 10 Prozentpunkte höher als noch bei der Landtagswahl im Jahr 2013.

In Augsburg lag die Wahlbeteiligung - ohne Briefwähler - um 10 Uhr bei 9,3 Prozent. Vielerorts wurde von einer erhöhten Nutzung der Briefwahl berichtet. Auch in Würzburg sind bis zum späten Vormittag für die Landtagswahl mehr Wähler an die Urne gegangen als bei der Bundestagswahl 2017. Nach Angaben des Wahlleiters waren es in sechs ausgewählten Wahllokalen bereits 7,4 Prozent der Wahlberechtigten. Allerdings haben insgesamt bereits ein Drittel aller Würzburger ihre Stimme abgegeben, denn die Zahl der Briefwähler liegt bei der Landtagswahl diesmal bei 33.000.