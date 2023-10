Landtagswahl 2023: So hat Oberbayern gewählt

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Bayern hat einen neuen Landtag gewählt. Die Hochrechnungen zeigen die CSU mit etwa 36 Prozent vorn; AfD, Freie Wähler und die Grünen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2. Und in Oberbayern? Noch wird überall ausgezählt, doch einige Tendenzen sind bereits erkennbar - und einige Überraschungen zeichnen sich ab, zum Beispiel im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Erstes Direktmandat für Freie Wähler möglich

Im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Derzeit ist knapp die Hälfte aller Stimmkreise ausgezählt, und Roland Weigert von den Freien Wählern, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, hat einen hauchdünnen Vorsprung vor dem CSU-Kandidaten Matthias Enghuber. 2018 hatte Enghuber das Wettrennen mit Weigert noch für sich entschieden.

Stadt München: Wieder grüne Direktmandate möglich

Bei der Landtagswahl 2018 konnten die Grünen in Bayern sechs Direktmandate gewinnen - fünf davon in München. Derzeit sieht es so aus, als könnten sie diesen Erfolg zumindest in Teilen wiederholen. In vier von neun Münchner Stimmkreisen liegen die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen derzeit vorn: Katharina Schulze in Milbertshofen, Gülseren Demirel in Giesing; in Schwabing hat Christian Hierneis derzeit knapp zehn Prozent mehr Stimmen als CSU-Direktkandidat Ludwig Spaenle. Und der bayerische Grünen-Co-Vorsitzende Ludwig Hartmann liegt mit 45,3 Prozent der Erststimmen deutlich vor der CSU-Kandidatin Susanne Hornberger (CSU).

Münchner Umland: Grüne stärker als im Landes-Schnitt

Der Landkreis München teilt sich in zwei Stimmkreise auf: München Land-Süd und München Land-Nord. Im Süden sind etwas mehr als 140, im Norden knapp 130 von jeweils etwa 240 Stimmgebieten ausgezählt. In beiden Stimmkreisen liegen die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU derzeit vorn. Auffallend ist, dass auf Platz zwei jeweils die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen liegen - und zwar mit derzeit jeweils mehr als 20 Prozent deutlich stärker als die Grünen bayernweit.

Auch andernorts im Münchner Umland schneiden die Direktkandidatinnen und -kandidaten der Grünen besser ab als ihre Partei bayernweit: In den Stimmkreisen Starnberg, Landsberg am Lech-Fürstenfeldbruck-West, Fürstenfeldbruck-Ost und Ebersberg erreichen sie derzeit jeweils Platz zwei mit Werten zwischen 17,1 und 22,7 Prozent. Für den Direktkandidaten der Grünen im Stimmkreis Freising reichen seine derzeitigen 19,1 Prozent nur für Platz 3.

Rosenheim: AfD-Kandidat schwächer als erwartet

Im Stimmkreis Rosenheim-Ost beobachtet man gespannt, wie der AfD-Kandidat Andreas Winhart abschneidet. Winhart ist im derzeitigen Landtag parlamentarischer Geschäftsführer der AfD. Nach knapp der Hälfte der ausgezählten Gebiete sieht es so aus, als würde Winhart schlechter abschneiden als die AfD bayernweit: Er steht derzeit bei gut 13 Prozent der Erststimmen.

Mühldorf: FW-Kandidat Saller auf Platz 2

Kurz vor der Wahl gab es Aufregung um Markus Saller, den Direktkandidaten der Freien Wähler für den Stimmkreis Mühldorf. Saller hatte auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) eine Mitteilung mit einer antisemitischen Chiffre gepostet. Derzeit liegt Saller bei knapp 28 Prozent der Erststimmen. Auch wenn er damit hinter dem CSU-Kandidaten auf Platz 2 liegt, hätte Saller sein Ergebnis im Vergleich zu 2018 etwa verdreifacht. Damals musste Saller allerdings gegen den damals amtierenden CSU-Umweltminister Marcel Huber antreten.

Zwei prominente Kandidatinnen verlieren Stimmen

Im Stimmkreis Miesbach steht eine der prominentesten Kandidatinnen zur Wahl: die derzeitige Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU. Ein Drittel der Gebiete ist derzeit ausgezählt; und Aigner liegt wenig überraschend mit gut 42 Prozent der Erststimmen weit vor Martin Rosenberger von den Freien Wählern mit gut 20 Prozent. 2018 hatte sie allerdings mehr als 45 Prozent der Erststimmen bekommen.

Im Stimmkreis Berchtesgadener Land steht die amtierende Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber von der CSU zur Wahl. 2018 hatte sie mit 42,7 Prozent das Direktmandat gewonnen. Nach einem solchen Ergebnis sieht es derzeit nicht aus: Knapp die Hälfte der Gebiete ist ausgezählt und sie steht derzeit bei 37,3 Prozent. Das Mandat bekäme sie trotzdem - der zweitplatzierte Michael Koller (FW) hat derzeit 26,4 Prozent der Stimmen.