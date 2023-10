Landtagswahl 2023: So hat die Oberpfalz gewählt

Die Oberpfalz hat gewählt und die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern sind bereits da. Hier halten wir Sie über die wichtigsten Ergebnisse aus der Oberpfalz auf dem Laufenden.

Tobias Reiß (CSU) gewinnt in Tirschenreuth

Der Stimmkreis Tirschenreuth ist mit 62 Einwohnern pro Quadratkilometer der dünnbesiedelste Stimmkreis in Bayern - und ist gleichzeitig der erste Stimmkreis der Oberpfalz, der fertig ausgezählt ist: Tobias Reiß holt hier das Direktmandat für die CSU mit 43,83 Prozent der Stimmen. Dahinter liegt Bernhard Schmidt mit 18,71 Prozent. Die Gesamtstimmen sind wie folgt verteilt: CSU 44,56 Prozent, AfD 18,30 Prozent, Freie Wähler 17,36 Prozent, SPD 7,15 Prozent, Grüne 5,83 Prozent, FDP 2,04 Prozent, Linke 1,08 und Übrige 3,68. Die Wahlbeteiligung liegt bei 77,40 Prozent.

Stephan Oetzinger holt Direktmandat in Weiden

Im Stimmkreis Weiden hat CSU-Kandidat Stephan Oetzinger aus Mantel bei der Landtagswahl das Direktmandat geholt. Damit zieht er erneut in den Landtag ein. Er erhielt 41,4 Prozent der Erststimmen. Darauf folgen Roland Magerl von der AfD mit 19,6 Prozent und Tobias Groß von den Freien Wählern mit 13,2 Prozent. Platz vier geht an die SPD-Kandidatin Nicole Bäumler mit 9,5 Prozent. Dahinter rangieren die Grünen-Kandidatin Laura Weber mit 7,4 Prozent, Christoph Skutella von der FDP mit 4,1 Prozent und Tobias Kraus von den Linken (1,1 Prozent). Die Wahlbeteiligung im Stimmkreis Weiden lag bei 73,5 Prozent.

Regensburg-Stadt geht an Jürgen Eberwein

Der Nachfolger vom ehemaligen Landtagsabgeordneten Franz Rieger (CSU) steht fest: Das Direktmandat der Stadt Regensburg geht an Jürgen Eberwein, ebenfalls CSU. Er holte 30,2 Prozent der Stimmen. Relativ dicht dahinter liegt Jürgen Mistol von den Grünen mit 23,8 Prozent. Darauf folgen AfD-Kandidatin Carina Schießl mit 11,8 Prozent und Michael Schien von den Freien Wählern mit 11,6 Prozent. Dahinter rangieren Sebastian Koch von der SPD mit 11,4 Prozent und mit Abstand Loi Vo von der FDP mit 3,3 Prozent. ÖDP-Kandidatin Regine Wörle holt 2,7 Prozent und der Linken-Kandidat Peter Moll 1,8 Prozent. Die CSU konnte 30,4 Prozent der Gesamtstimmen auf sich vereinen, die Grünen 23,9 Prozent. Die AfD erhielt 12,1 Prozent, die Freien Wähler erreichten 11,5 Prozent der Stimmen. Dahinter liegt die SPD mit 10,4 Prozent, die FDP bekam 3,5 Prozent, die ÖDP 2,8 Prozent und die Linke 2,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Regensburg-Stadt lag bei 71,6 Prozent.

Acht Direktmandate in der Oberpfalz

Insgesamt werden acht Direktmandate in der Oberpfalz vergeben. In allen Stimmkreisen führen die CSU-Kandidaten. Dahinter sind Freie Wähler und AfD, in der Stadt Regensburg sind die Grünen auf Platz zwei. In den weiteren Stimmkreisen in der Oberpfalz wird noch ausgezählt. Sobald Ergebnisse zur Verfügung stehen, werden sie hier veröffentlicht.

Reaktionen aus Regensburg

Die Regensburger Oberbürgermeisterin Getrud Maltz-Schwarzfischer zeigte sich enttäuscht vom Wahlergebnis der SPD. "8,5 Prozent ist natürlich ein grottenschlechtes Ergebnis", so die SPD-Politikerin zum BR. Man müsse das Ergebnis zwar akzeptieren, aber "wir müssen nach vorne schauen und schauen, wie wir da wieder rauskommen aus diesem Keller in Bayern." Die SPD habe sehr gekämpft, vor allem in Regensburg und im Landkreis Regensburg, um den Wählerinnen und Wählern ihr Programm auch näher zu bringen. "Man kann nichts anderes sagen. Es ist bitter."

Der Regensburger Landtagsabgeordnete der Grünen, Jürgen Mistol, zeigte sich hingegen versöhnlicher: "Das ist das zweitstärkste Ergebnis, dass wir Grüne jemals bei einer bayerischen Landtagswahl einfahren. Wir sind ja das letzte Mal vor fünf Jahren mit 17,6 Prozent erstmals überhaupt zweistellig geworden. Bei der Ausgangslage ist es ja so, dass alle anderen Parteien uns praktisch zum Hauptgegner erklärt haben." Dieses Mal hätten die Grünen keinen Rückenwind, sondern viel Gegenwind gehabt. Dafür sei es ein "sehr stabiles Ergebnis", so Mistol zum BR.

Enttäuschung über FDP-Ergebnis in Neumarkt

"Das sind keine schönen Stunden", so reagierte der FDP-Bundestagsabgeordnete Nils Gründer aus Neumarkt am Wahlabend. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern seiner Partei verfolgte der Abgeordnete die ersten Hochrechnungen im neuen Wahlkreisbüro in Neumarkt. Nach derzeitigem Stand wird die FDP den Einzug in den bayerischen Landtag verfehlen. Daran gebe es nichts schön zu reden, so Gründer weiter. "Das tut weh", sagte er im Gespräch mit dem BR.

Die Gründe für das schlechte Wahlergebnis sieht er darin, dass sich die Unzufriedenheit der Menschen mit der Bundesregierung bis nach Bayern durchschlage. "Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, was kann für eine andere Politik gemacht werden", sagte Gründer. Es könne nicht sein, dass bis zur Bundestagswahl jede Wahl eine Abrechnung mit der Ampel werde.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.