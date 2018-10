Landtagswahl: Hof bleibt Hochburg der SPD

Damit konnte er zwar dem CSU-Abgeordneten Alexander König nicht das Direktmandat streitig machen – aber mit 25,6 Prozent erzielte Klaus Adelt bayernweit wohl das beste Erststimmen-Ergebnis eines SPD-Kandidaten.

Adelt zufrieden mit seinem Ergebnis

"Ich bin hochauf zufrieden, mir sind Steine vom Herzen gefallen. Die Bürgernähe wurde honoriert", freut sich Klaus Adelt im BR-Gespräch. Der langjährige Bürgermeister von Selbitz (Lkr. Hof) schaffte es 2013 erstmals in den Landtag – damals erreichte er mit 33,6 Prozent das zweitbeste Erststimmen-Ergebnis in Bayern – hinter der SPD-Kandidatin München-Milbertshofen, Ruth Waldmann (33,8 Prozent damals).

Adelt stärkt Natascha Kohnen den Rücken

Und so ist die Stimmung bei der Hofer SPD am Wahlabend auch zweigeteilt – in die Freude über das überdurchschnittlich gute Hofer Ergebnis mischt sich in einer Umfrage auch Niedergeschlagenheit – aber auch "Kampfwille": "Das ist nicht das Ende der SPD", so Adelt. "Wir müssen in die Zukunft schauen. Wir müssen jetzt klären, wie kriegen wir das, was wir wollen, besser an die Wähler."

SPD-Kandidat Klaus Adelt stärkt seiner SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen den Rücken – "Der Wahlkampf ist von allen gemeinsam gemacht worden. Und so sind gemeinsam mögliche Fehler gemacht worden", so Adelt.