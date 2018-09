vor etwa einer Stunde

Landtagswahl: Freie Wähler rechnen mit Regierungsbeteiligung

Zum dritten Mal nach 2008 und 2013 will Partei- und Fraktionschef Hubert Aiwanger die Freien Wähler im Herbst in den Landtag führen. Und er ist sich sicher, bei der nächsten Regierung in Bayern dabei zu sein!