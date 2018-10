Landtagswahl: Die Reaktionen aus Niederbayern

Nach der Auszählung der ersten Stimmbezirke liegen in allen niederbayerischen Stimmkreisen bei den Erststimmen die CSU-Kandidaten deutlich in Führung. Allerdings zeichnen sich auch in Niederbayern deutliche Verluste für die CSU ab - im Stimmkreis Straubing etwa minus 13 Prozent (hier sind etwa die Hälfte der Stimmbezirke ausgezählt). Hier liegt die CSU aber immerhin noch bei 44 Prozent, die AfD kommt auf 13 Prozent. In der Stadt Landshut (auch hier sind etwa die Hälfte der Stimmbezirke ausgezählt) hat die CSU 16 Prozent verloren, die AfD liegt hier bei 11 Prozent.

Aiwanger: "Keine Steine in den Weg legen"

Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung machen sich die Freien Wähler von Parteichef Hubert Aiwanger aus Rottenburg an der Laaber (Lkr. Landshut). Nach den Hochrechnungen hätte eine solche Koalition eine knappe Mehrheit.

Aiwanger sagte am Abend, seine Partei werde der CSU keine großen Steine in den Weg legen. "Nein, wir sind nicht unverschämt. Wir sind vernünftig", sagte Aiwanger nach Bekanntgabe der ersten Wahlprognosen in München. Seine Partei werde der CSU machbare Vorschläge auf den Tisch legen. "Und die CSU wird anbeißen."