Landtagswahl: Die kleineren Parteien

Dem jüngsten Kontrovers-BayernTrend zufolge kann die Linke auf einen Einzug in den bayerischen Landtag hoffen: Die Umfrage sah die Partei bei fünf Prozent. Das Landtagswahlprogramm der Linken unterstreicht die antikapitalistische Ausrichtung der Partei. "Wir stehen für ein sozialistisches Bayern und eine sozialistische Welt", heißt es dort wörtlich. Die Partei will ein "anderes, widerständiges Bayern" und betont soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Solidarität und Umweltschutz.

Dringend notwendig ist der Linken zufolge ein umfangreiches staatliches Investitionsprogramm für Bildung und Pflege, soziale Aufgaben sowie für weitere Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel den Ausbau der digitalen Vernetzung und eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Um die Mehrausgaben zu finanzieren, sei eine "sozial gerechte und ökologisch ausgerichtete Steuerpolitik" nötig, "die Reiche und finanzstarke Unternehmen verstärkt heranzieht und mehr als bisher den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen honoriert".

Zudem fordert die Linke unter anderem einen Ausbau der öffentlichen Beschäftigung, die Umwandlung von Ein-Euro-Jobs und "Bürgerarbeit" in sozialversicherungspflichtige, tariflich entlohnte Beschäftigungsverhältnisse sowie sozial gestaffelte Strompreise. Die rechtlichen Hürden für die direkte Demokratie in Bayern will die Linke senken und Volksentscheide auch über den den Staatshaushalt zulassen.

Weitere Parteien

Die ÖDP sieht sich „werteorientiertes Angebot an Menschen, die bisher CSU gewählt haben“. Ihr Wahlprogramm betont den Klima- und Umweltschutz: „Die natürlichen und kulturellen Schönheiten unseres Landes müssen geachtet und aktiv geschützt werden.“ Die innere Sicherheit und der Kampf gegen die Kriminalität setzen einen weiteren Schwerpunkt.

Die Bayernpartei "kämpft für mehr Föderalismus, mehr Demokratie und ein unabhängiges Bayern". Sie fordert eine "gezielte Dialektförderung ab dem Kindergarten", eine Mindestrente von 1.500, mehr innere Sicherheit und den Ausbau des Glasfasernetzes. Die Partei für Franken will Nordbayern innerhalb des Freistaats wirtschaftlich stärken.

Die Piratenpartei wendet sich gegen „Massenüberwachung“ und macht sich für mehr Daten- und Verbraucherschutz stark. Die Digitalisierung durchzieht ihr Programm wie ein roter Faden. Mut, die Partei der Ex-Grünen Claudia Stamm, will für eine „lebendige Demokratie“, "gesellschaftliche Vielfalt" und eine "menschenwürdige Asylpolitik" einstehen.

Die AfD-Abspaltung Liberal-Konservative Reformer kombiniert EU-Kritik mit Wirtschaftsliberalismus. Die Satirepartei Die PARTEI kommt ohne Wahlprogramm aus und wartete in der Vergangenheit mit Forderungen wie "Bierpreisbremse jetzt!" auf. Die Humanisten bekennen sich zu einem ideologiefreien Leitbild, das Menschen- und Bürgerrechte stärken will.

Die Partei für Gesundheitsforschung hat die Senioren im Blick und rückt die "schnellere Entwicklung wirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten" auf ihrer Agenda nach oben. Der Name der Tierschutzpartei ist ebenso Programm wie das der Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Diese beiden Parteien setzen vor allem ökologische Akzente.

Nicht alle Parteien können in jedem Regierungsbezirk (Wahlkreis) gewählt werden. Die PARTEI tritt in sechs Regierungsbezirken, Gesundheitsforschung und Tierschutzpartei in vier bzw. drei Regierungsbezirken zur Landtagswahl an. Die Frankenpartei und LKR stehen jeweils in zwei Regierungsbezirken und Die Humanisten in einem Regierungsbezirk zur Wahl.