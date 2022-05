"Landtagswahl dämmert": Freie Wähler zittern nicht vor CSU

Die Freien Wähler fühlen sich im Aufwind: Bayerns Konzept für die Energiewende, das Ministerpräsident Markus Söder (CSU) diese Woche im Kabinett vorstellte, trage eindeutig die Handschrift der Freien Wähler, so Fraktionschef Florian Streibl. Tatsächlich findet sich im neuen Energiekonzept einiges, was die Freien Wähler rund um Hubert Aiwanger schon seit Jahren propagieren: die Förderung von dezentralen regenerativen Energien zum Beispiel oder Wasserstoff als Zukunftstechnologie.

Geschlossenheit in der Fraktion – nach viel Ärger im Herbst

Auch die Stimmung zwischen Freie Wähler-Parteichef Hubert Aiwanger und der Fraktion wirkt aktuell gelöst. Noch vor ein paar Monaten rumorte es ordentlich in der Freie Wähler-Fraktion. Der Grund: Parteichef Hubert Aiwanger wollte sich zunächst nicht gegen Corona impfen lassen. Er galt als Impfskeptiker. Die Mehrheit der Abgeordneten konnte das Verhalten Aiwangers aber nicht nachvollziehen. Die Freien Wähler sprachen sich für Corona-Impfungen aus, sahen durch ihren ungeimpften Wirtschaftsminister ihre Regierungsfähigkeit bedroht.

Über Wochen übten die Parlamentarier Druck auf den Parteivorsitzenden aus. Fraktionschef Florian Streibl und der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, forderten Aiwanger sogar öffentlich auf, sich impfen zu lassen. Schließlich ließ er sich dann Mitte November impfen, doch nach außen hatte die Fraktion alles andere als Geschlossenheit vermittelt.

Freie Wähler punkten mit liberalem Corona-Kurs

Womöglich hat dieser Schlingerkurs den Freien Wählern aber sogar genutzt. In dieser Bandbreite an Positionen zu Corona fanden sich nicht nur Impfskeptiker repräsentiert, sondern auch Menschen, die bisher CSU gewählt hatten und denen der einst strenge Corona-Kurs des Ministerpräsidenten zu weit ging. CSU-Chef Markus Söder scheint sich zumindest darüber Gedanken zu machen. Die nicht neue Sorge der CSU, die Freien Wähler könnten vermehrt unzufriedene CSU-Wähler gewinnen, hat sich verstärkt.

CSU und Freie Wähler kämpfen ums gleiche Wählerklientel

Schließlich rückt die Landtagswahl im Herbst 2023 immer näher. "Sie dämmert langsam herauf", sagt der Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibl. Und auch CSU-Chef Markus Söder schwört seine Partei bereits auf den Wahlkampf ein und hat einen Hauptgegner definiert: die Freien Wähler, allen voran ihren Parteichef Hubert Aiwanger.

Das hat Söder erst diese Woche deutlich gemacht, als er über die Landtagswahl in NRW und das gute Abschneiden der CDU philosophierte. Auf die Frage, warum sich die CSU - im Gegensatz zur CDU-NRW - in Umfragen momentan schwertut, verwies Söder auf die Freien Wähler. Die Stimmen von beiden Parteien (CSU und Freien Wählern) zusammengezählt, würden früheren Wahlergebnissen der CSU entsprechen. Soll heißen: Die Freien Wähler fischen im gleichen Wählerklientel und sind schuld am schlechteren Abschneiden der Söder-Partei.

Kampf um konservative Wähler auf dem Land

Söder zieht daraus einen Schluss: Er will angreifen. Der Parteichef hat angekündigt, das konservative Stammpublikum der CSU wieder stärker zu umgarnen. Und er hat sein Personal dafür noch einmal angepasst: Christian Bernreiter (CSU), der wie Aiwanger aus Niederbayern kommt, wurde neuer Verkehrsminister. Der frühere Deggendorfer Landrat soll den Freien Wählern im ländlichen Raum Paroli bieten.

Ex-CSU-Generalsekretär Markus Blume ist jetzt Wissenschaftsminister. Auch ihn hat Söder mit einer Mission beauftragt. Er soll in Sachen Hightech und Zukunftsprojekten punkten und damit Wirtschaftsminister Aiwanger in den Schatten stellen. Hinzu kommt die Personalie Martin Huber. Der neue CSU-Generalsekretär stammt aus Altötting und kann, wie Söder gerne und oft betont, "Stadt und Land".

Freie Wähler zeigen sich selbstbewusst

Und die Freien Wähler? Fürchten sie jetzt den angriffslustigen Koalitionspartner? Im Gegenteil. Sie geben sich selbstbewusst. Die anfängliche Angst, vom größeren, mächtigeren Koalitionspartner zerrieben zu werden wie einst die FDP, scheint verflogen.

Der parlamentarische Geschäftsführer, Fabian Mehring, erklärt die Freien Wähler zu einem "kommunalen Riesen" und verweist auf ihre starke Verankerung vor Ort. Die Freien Wähler hätten "mehr kommunale Mandatsträger als die FDP Mitglieder", stichelt Mehring. "An unseren 14 Landräten und vielen hundert Bürgermeistern vorbei kann in Bayern niemand Politik machen, sodass wir auch auf Landesebene auf Augenhöhe mit der CSU regieren."

Auch Fraktionschef Streibl macht deutlich, dass er nicht vor der CSU zittert. Seine Partei sei stark im ländlichen Raum und werde diese Kraft noch ausbauen und verteidigen. "Wir stehen natürlich in einem Wettbewerb", so Streibl. Parteichef Hubert Aiwanger geht noch weiter, er will zusätzliche Wählergruppen hinzuzugewinnen – und zwar in der Stadt. "Junge, zukunftsoptimistische Leute, die nicht in Weltuntergangsstimmung verfallen." Auch wenn es für die Freien Wähler in der Stadt schwierig werden dürfte, an Selbstbewusstsein fehlt es ihnen nicht. So hat Hubert Aiwanger vor, im Vergleich zur Landtagswahl 2018 kräftig zuzulegen. Damals erreichten die Freien Wähler 11,6%.

Mehring: "keine Hahnenkämpfe mit der CSU"

Auf die Spitze treiben wollen sie den Konkurrenzkampf aber nicht. "Hahnenkämpfe irritieren unser bürgerliches Klientel eher und eignen sich nicht, um die Herzen der Menschen für unsere Ideen zu gewinnen", warnt Mehring. Den Freien Wählern dürfte zudem klar sein, dass ein Zweikampf immer ein Risiko birgt: Wer seinen Gegner bekämpft, wertet ihn auf.

Grundsätzlich befürworten die Freien Wähler eine Fortsetzung der schwarz-orangenen Koalition. Landtagsvize-Präsident Alexander Hold (FW) betont, dass die Freien Wähler ihre Interessen am besten in einer Neuauflage der Koalition mit der CSU umsetzen können. "In allen anderen Konstellationen wäre das deutlich schwieriger", sagt Hold.

Fortsetzung der Koalition als Ziel

Auch Mehring betont die gute Zusammenarbeit im Kabinett und lobt die eigenen Initiativen. Die Transparenzoffensive mit dem Lobbyregister und dem neuen Abgeordnetengesetz etwa schreiben sich die Freien Wähler zu großen Teilen auf die Fahne. Auch beim Thema Wasserstoff sehen sie sich als Vorreiter. Schließlich schwärmte Hubert Aiwanger schon von dieser "Zukunftsenergie" als er noch in der Opposition im Landtag war.

Ob das Thema Energieversorgung für die nächste Landtagswahl wirklich ein Zugpferd sein kann, ist jedoch fraglich. Schließlich muss Wirtschaftsminister Aiwanger auch unbeliebte Vorhaben durchsetzen – wie zum Beispiel den Windkraftausbau.

Einen Wahlkampfhit wie 2018 die Abschaffung der "Strabs", der Straßenausbaubeiträge, haben die Freien Wähler bisher nicht präsentiert. Schaut man auf das Programm der Frühjahrsklausur, fällt auf, dass die Fraktion kein Thema gefunden hat, das sie von den anderen Parteien absetzen würde. Schulsport und ambulante Pflege sind sicherlich wichtig, eignen sich aber kaum als Wahlkampfschlager.