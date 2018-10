Landtagswahl: CSU-Alleinherrschaft beendet - Grüne triumphieren

Söder sieht klaren Regierungsauftrag

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach von einem "schmerzhaften Ergebnis", das man mit "Demut" annehmen müsse. Dennoch habe die CSU einen klaren Regierungsauftrag erhalten und den Auftrag, das Land stabil zu führen. Die Hauptaufgabe der Christsozialen sei nun, eine stabile Regierung für Bayern zu bilden. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer betonte im BR Fernsehen, es bestehe kein Zweifel, dass Amtsinhaber Söder der Kandidat der CSU-Fraktion für das Amt des Ministerpräsidenten werde. Über mögliche Koalitionspartner wollten die Christsozialen derzeit keine Aussagen machen.

Seehofer will weiter Verantwortung übernehmen

CSU-Chef Horst Seehofer sprach von einem "bedrückenden" Ergebnis, aber auch von einem klaren Regierungsauftrag für seine Partei. Er dankte "unserem Spitzenkandidat Markus Söder, das war famos". Zwischen beiden hatte es während des Wahlkampfes immer wieder Differenzen gegeben. Trotz der schweren Niederlage seiner Partei will Seehofer aber in allen Ämtern bleiben. "Ich werde natürlich meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen", antwortete er auf die Frage, was das Wahlergebnis für ihn persönlich bedeute.