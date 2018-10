17.10.2018, 10:28 Uhr

Landtagswahl: Alle Stimmen im Wahlkreis Oberfranken ausgezählt

Nach der Landtagswahl sind im Wahlkreis Oberfranken nun endgültig alle Zweitstimmen ausgezählt. Dabei hat sich das bestätigt, was sich am Wahlabend schon abgezeichnet hatte. 18 Oberfranken werden in den Landtag einziehen.