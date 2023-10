Landtagswahl 2023: So hat Schwaben gewählt

Stabwechsel in der CSU: Nach 33 Jahren ist Georg Winter nicht mehr im Wahlkreis Augsburg Land-Dillingen angetreten. Auf ihn folgt sein gerade 33 Jahre alter Parteikollege Manuel Knoll. Damit mussten auch die Freien Wähler ihre Hoffnung auf ein Direktmandat in Schwaben begraben - Fabian Mehring konnte sich gegen den Newcomer Knoll nicht durchsetzen.

Schack folgt in Günzburg auf Sauter

Die Verjüngung der schwäbischen CSU betrifft auch den Stimmkreis Günzburg. Dort wird die ehemalige BR-Journalistin Jenny Schack für die Christsozialen in den Landtag einziehen. Sie erhielt 35,6 Prozent der Stimmen. Das Mandat war freigeworden, nachdem Alfred Sauter nicht mehr antrat. Er war im Zuge der Maskenaffäre aus der CSU ausgetreten. Zweistärkste Kraft wurde im Stimmkreis Günzburg der Kandidat der AfD, Gerd Mannes, mit 24,4% der Erststimmen.

Fraktionsvorsitz für Holetschek?

Auf den Oberallgäuer Thomas Kreuzer, bislang Fraktionschef der CSU im Landtag, folgt der bisherige Bürgermeister von Altusried, Joachim Konrad - auch er ein Parlamentsneuling. Den Fraktionsvorsitz könnte indes Klaus Holetschek übernehmen. Der bisherige Gesundheitsminister gewann seinen Stimmkreis Memmingen mit 38,9%.

Weber kritisiert CSU-Wahlkampf

In einer ersten Reaktion auf die vorläufigen Ergebnisse hat die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) den Wahlkampf ihrer Partei kritisiert: "Ich glaube, der Hauptgegner hat in seiner Parteifarbe Blau und nicht Grün." Weber regiert in Augsburg gemeinsam mit den Grünen. Sie sagte, Politik müsse wieder verbindlicher werden. Diese mache immer wieder Versprechungen, die dann nicht umgesetzt würden. Als Beispiel nannte Weber den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz - der von der Bundespolitik versprochen wurde - "und wir Kommunen müssen es umsetzen und verzweifeln daran".

Auch der Augsburger Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich äußerte sich gegenüber dem BR kritisch über den CSU-Wahlkampf: "Die Grünen sind unsere politischen Mitbewerber - mit denen wir auch in unterschiedlichen Feldern andere Ansichten haben - aber sie sind nicht unsere Gegner. Unsere Gegner sind die Extremisten, die die Systemfrage stellen, wie die AfD", betonte der CSU-Politiker.