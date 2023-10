Landtagswahl 2023: diese Abgeordneten vertreten Unterfranken

22 Abgeordnete vertreten Unterfranken nach der Landtagswahl 2023 im Bayerischen Landtag.

Für die CSU ziehen direkt gewählt Winfried Bausback (Aschaffenburg West), Judith Gerlach (Aschaffenburg Ost), Martin Stock (Miltenberg), Sandro Kirchner (Bad Kissingen), Steffen Vogel (Haßberge / Rhön-Grabfeld), Martina Gießübel (Schweinfurt), Thorsten Schwab (Main-Spessart), Barbara Becker (Kitzingen), Björn Jungbauer (Würzburg-Land) und Andrea Behr (Würzburg-Stadt) ein.

Andrea Behr hatte Patrick Friedel von den Grünen das Direktmandat wieder abnehmen können. Er kann aber über die Unterfranken-Liste wieder in den Landtag einziehen, so wie auch alle weiteren Abgeordneten der anderen Parteien. Weitere grüne Landtags-Abgeordnete werden Kerstin Celina und Paul Knoblach sein, die auch in der letzten Periode bereits MdL waren.

AFD stellt künftig vier Abgeordnete

Neben Richard Graupner, aus Schweinfurt, der seit 2018 MdL ist, werden künftig Jörg Baumann, Daniel Halemba und Ramona Storm die unterfränkische AFD im Landtag vertreten.

Anna Stolz, Felix Freiherr von Zobel und Thomas Zöller sitzen für die Freien Wähler im Landtag. Anna Stolz war bereits seit 2018 MdL, ihre beiden männlichen Kollegen sind neu dabei.

Volkmar Halbleib und Martina Fehlner vertreten die SPD. Auch sie hatten bereits vor der Wahl ein Mandat inne.

Unter den nochmals angetretenen Abgeordneten verlor lediglich Helmut Kaltenhauser (FDP) seinen Sitz, da seine Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Neue Gesichter ziehen aber auch ein, weil einige bisherige Mandatsträger nicht mehr angetreten waren: So haben sich Berthold Rüth, Manfred Ländner, Gerhard Eck von den Christsozialen zurückgezogen. Auch Gerhard Pittner (Freie Wähler) und der inzwischen fraktionslose Christian Klingen (davor AfD) hatten sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.