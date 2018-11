Landtagsvize-Kandidat der AfD im Visier des Verfassungsschutzes

Der Münchner AfD-Abgeordnete Uli Henkel wird laut Innenministerium aus zwei Gründen vom Verfassungsschutz beobachtet: Zum einen habe er in einem selbstgedrehten YouTube-Video mit dem Titel "Aus Wut wird Gewalt" gegen Flüchtlinge aus Afrika gewettert. Der Clip wurde 136.000 Mal aufgerufen und ist mittlerweile nicht mehr online, liegt dem Bayerischen Rundfunk aber vor.

Die darin getätigten Aussagen werten die Verfassungsschützer als extremistisch und zum Hass motivierend.

Der zweite Grund für die Beobachtung: Henkel sei ein Unterstützer des Vereins "Volksbegehren e.V", bei dem auch Rechtsextremisten aktiv seien, die schon länger im Visier der Verfassungsschützer sind.

Auf Anfrage des BR räumt Uli Henkel ein, dass er in der betreffenden Passage im achtminütigen Video nicht glücklich formuliert habe, sich dafür entschuldige. Wörtlich schreibt er:

"Die von Ihnen angesprochene Passage ist sicherlich absolut nicht glücklich formuliert und ich würde diese so heute natürlich auch nicht mehr senden." Uli Henkel, AfD

Trotz der umstrittenen Aussage will der AfD-Politiker aus München für das Vize-Präsidentenamt des Landtags kandidieren:

"Ganz sicherlich werde ich als Vizepräsident explizit jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen, eben gerade deshalb, weil ich ja weiß, dass ich in dieser Funktion nicht Parteimitglied im Wahlkampf, sondern Repräsentant des Landtages und des Freistaates Bayern bin." Uli Henkel, AfD

Grüne und SPD empört - Staatsanwaltschaft prüft

Für Katharina Schulze von den Grünen hat sich Uli Henkel für ein Amt im Landtagspräsidium disqualifiziert:

"Landtagsvizepräsident ist ein sehr wichtiges Amt. Damit vertritt man den gesamten Landtag und dem ist Herr Henkel aufgrund seiner Vergangenheit, seiner Aussagen, seiner Einstellung ganz sicher nicht gewachsen." Katharina Schulze, Bündnis90 / Die Grünen

Das findet auch der SPD-Politiker Florian von Brunn. Er hat bereits zuvor das Video der Staatsanwaltschaft übergeben, zur Prüfung, ob der Tatbestand der Volksverhetzung vorliegt. Auf Anfrage des BR bestätigt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, dass die Aussagen im Video noch geprüft werden.

Krankheiten, die von Flüchtlingen übertragen werden

Auch der AfD-Politiker Andreas Winhart aus Rosenheim hat laut Innenministerium Aussagen getätigt, die als extremistisch zu werten seien. Winhart hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung Flüchtlinge der Übertragung von Krankheiten bezichtigt.

Der dritte künftige AfD-Abgeordnete im Visier der Verfassungsschützer ist Ralf-Dieter Stadler aus Passau. Er soll auf Facebook Kontakte zu bekannten Rechtsextremisten und zur islamfeindlichen Szene rund um den ehemaligen Münchner Stadtrat Michael Stürzenberger unterhalten.

AfD braucht Stimmen aus anderen Fraktionen

Für eine Wahl Uli Henkels als künftiger Landtags-Vizepräsident am kommenden Montag in der konstituierenden Sitzung des Landtags ist die AfD auf eine Mehrheit im Plenum und somit auf Stimmen der Abgeordneten aus anderen Fraktionen angewiesen.

In Vorbereitung auf die kommenden fünf Jahre haben sich die Parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen vergangene Woche geeinigt, dass prinzipiell jede Fraktion einen Vize-Präsidenten des Landtags stellen darf. Jeder einzelne Kandidat muss per Mehrheit in das Landtagspräsidium gewählt werden. Die CSU beabsichtigt, Ilse Aigner zur künftigen Landtagspräsidentin und Nachfolgerin von Barbara Stamm zu machen.