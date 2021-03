Warum Ilse Aigner inzwischen für die Frauenquote plädiert

Ilse Aigner setzt sich für mehr Frauen in der Politik ein, auch in ihrer eigenen Partei, der CSU. Bedenken gegen Frauenquoten hätte sie als junge Frau auch gehabt, "aber man lernt halt mit der Zeit dazu", sagte sie im radioWelt-Interview auf Bayern 2.

Aigner: Es braucht Sog "von oben"

Mit bloßen Appellen und Reden sei man lange nicht weitergekommen, für eine größere Sichtbarkeit und Beteiligung von Frauen in der Politik bräuchte es "von oben einen Sog, der die Frauen dann nachzieht", so Aigner.

Sie betonte allerdings auch, trotz eines niedrigen Frauenanteils unter CSU-Mitgliedern werde die Partei überdurchschnittlich oft von Frauen gewählt. "Das hängt auch an Strukturen, wo im positiven Sinne traditionelle Lebensentwürfe gelebt werden," so Aigner. "Und das wollen auch die Frauen vielleicht auch so in manchen Bereichen, und das soll man ihnen bitte nicht vorschreiben."

Liste in Sachsen-Anhalt "eigentlich ziemlich blamabel"

Nach dem Rücktritt der Vize-Landeschefin der Frauen-Union in Sachsen-Anhalt, Kerstin Rinke, äußerte Aigner Unverständnis über die dortige CDU-Kandidatenliste, auf der kaum Frauen stehen: "Das ist alles andere als zeitgemäß. Das ist eigentlich ziemlich blamabel und ich verstehe auch gar nicht, wie man so eine Liste aufstellen kann."

Die CSU bemühe sich um eine gleichberechtigte Listenaufstellung für Frauen und Männer auf den Bundestags- und Landtagslisten. Den größten Nachholbedarf habe die CSU in der Kommunalpolitik. Auch für Direktmandate müsste ihre Partei künftig häufiger Frauen nominieren, so Aigner: "Wir haben einfach zu wenige, grundsätzlich. Und deswegen müssen wir daran arbeiten."

Internationaler Frauentag erstmals 1911 begangen

Der internationale Frauentag entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Er war Teil des Kampfes um Gleichberechtigung und für das Wahlrecht von Frauen. Zum ersten Mal fand der Frauentag am 19. März 1911 statt. 1921 wurde sein Datum durch einen Beschluss der Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau endgültig auf den 8. März gelegt. Das heutige Datum wählten die Vereinten Nationen (UN) 1975 zum sogenannten "Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden". Jedes Jahr finden aus diesem Anlass zahlreiche Aktionen statt.