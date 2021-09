Landtags-SPD prüft neue Verfassungs-Klage gegen 10H-Regel

Die Landtags-SPD erwägt einen neuen Anlauf, um die umstrittene Mindestabstandsregel für Windräder juristisch zu kippen. Man prüfe unter anderem eine neue Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof, sagte Fraktionschef Florian von Brunn zum Ende der Klausur der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Allerdings fordert er die Staatsregierung auf, die sogenannte 10H-Regel von sich aus zu streichen. Die CSU und Freie Wähler müssten nur dem bereits von der SPD in den Landtag eingebrachten Antrag auf Abschaffung zustimmen. Erst wenn diese Chance verstrichen sei, werde über konkrete Klagewege entschieden, so von Brunn.

Gerichtsurteil gibt Richtung vor

Kern der Argumentation: Nach dem Klimaschutz-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus diesem Frühjahr sei die 10H-Regel verfassungsrechtlich nicht mehr haltbar. Zu diesem Gesamtergebnis kommt auch ein neues Gutachten des Leipziger Umweltrechtsexperten Kurt Faßbender, das die Landtags-SPD zum Abschluss ihre Fraktionsklausur im Landtag in München vorgelegt hat.

Bayerische Verfassungsrichter 2016: Regelung ist rechtmäßig

Bereits im Jahr 2016 hatte sich der Bayerische Verfassungsgerichtshof mit der 10H-Regel beschäftigt. Diese besagt, dass die Windräder nur gebaut werden dürfen, wenn der Abstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung dem Zehnfachen der Anlagenhöhe entspricht. Bei einem 200 Meter hohen Windrad wäre das ein Abstand von zwei Kilometern. Das Gericht hatte diese Regelung für rechtmäßig gehalten, weil es unter anderem die Akzeptanz der Windkraft in der Bevölkerung steigern sollte.

Rechtsgutachten: Voraussetzungen haben sich geändert

Das von der SPD in Auftrag gegebene Rechtsgutachten kommt nun zu dem Schluss, dass sich die rechtlichen Voraussetzungen grundsätzlich geändert haben. Besonders der Klimabeschluss des Verfassungsgerichts vom März habe zu einer signifikanten Stärkung des Klimaschutzes geführt, heißt es in dem Gutachten. Es verpflichtet zur Klimaneutralität. Und es betrifft auch die Umweltgerechtigkeit. Das heißt, aus Sicht des Gutachters, der Strom muss dort produziert werden, wo er gebraucht wird, in diesem Fall im Süden der Republik.

Bundesumweltamt: 10H-Regel fördert nicht die Akzeptanz

Der Rechtsgutachter bezieht sich außerdem auf das Umweltbundesamt, wonach die 10H-Regel in Bayern keineswegs die Akzeptanz der Windkraft in der Bevölkerung gesteigert hätte. Vielmehr habe die Regel dazu geführt, dass 85 bis 97 Prozent der Fläche nicht mehr für eine mögliche Windenergie zur Verfügung stehen.

SPD will Streichung, Grüne unterstützen

Mit einem Gesetzentwurf hatte die SPD Ende Juni die entsprechenden Vorschriften in der Bayerischen Bauordnung ändern wollen. Der Vorschlag befindet sich noch in der parlamentarischen Verfahren und wird demnächst in den Ausschüssen behandelt. Unterstützung bekommen die Sozialdemokraten von den Grünen. Ihr klimapolitischer Sprecher, Martin Stümpfig, sagte, die 10H-Regel sei rechtlich nicht mehr haltbar. Eine Korrektur der Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2016 sei längst überfällig. Laut Stümpfig wird die Windkraft dringend zur Erreichung der Klimaziele gebraucht.

Eingriff in die Eigentums- und Berufsfreiheit

Das Rechtsgutachten im Auftrag der SPD kommt außerdem zu dem Schluss, dass die 10H-Regel relevant in die Eigentums- und Berufsfreiheit eingreift. Die Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit des eigenen Grundstückes sowie der Eingriff in die Berufsfreiheit eines möglichen Anlagenbetreibers stellen Grundrechtseingriffe da, die zumindest nochmal diskutiert werden müssten. Das Rechtsgutachten verweist außerdem auf das Verfassungsgerichtsurteil vom März, wonach bei fortschreitendem Klimawandel dem Klimaschutz immer mehr Bedeutung zukommen muss.