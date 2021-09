Landtags-SPD fordert Aufholpakt für Nordostbayern

Mehr Geld für die Kommunen, bessere Bahnverbindungen und hochwertige Arbeitsplätze fordert die Landtags-SPD für den Nordosten Bayerns. Die Region sei komplett vom Schienenfernverkehr abgeschnitten, sagt der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Klaus Adelt. "Es kann nicht sein, dass im ländlichen Raum die Straßen und Brücken immer schlechter werden und woanders sind sie tiptop", so Adelt: "Das gehört zu gleichen Lebensverhältnissen, dass überall die Infrastruktur gleichgut vorhanden ist."

Zu wenige hochwertige Arbeitsplätze

Auf 30 Seiten hat Adelt, der den Stimmkreis Hof vertritt, eine Reihe von Anfragen an die Staatsregierung ausgewertet und zu einem Gleichwertigkeitsbericht zusammengefasst. Darin sieht die SPD die Behördenverlagerungen in den Nordosten Bayerns durchaus positiv. Zukünftig brauche es in der Region aber weniger flächenfressende Billigunternehmen, sondern mehr hochwertige Arbeitsplätze, sagt Adelt.

Aufholpakt soll Corona-Folgen abfedern

In der Corona-Krise seien vielfach Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen. Diese Ausfälle solle der Freistaat zur Hälfte übernehmen und einen Sonderfonds bereitstellen, so die Landtags-SPD, die einen 50 Millionen Euro schweren Aufholpakt für Nordostbayern fordert.