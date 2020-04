Landtags-Grüne wollen Corona-Krise für mehr Klimaschutz nutzen

Die Grünen im bayerischen Landtag drängen darauf, Konjunkturprogramme in der Corona-Krise eng mit dem Klimaschutz zu verknüpfen. Fraktionschef Ludwig Hartmann erklärte am Mittwoch, man müsse aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und milliardenteure Ausgaben wie die Abwrackprämie in der Finanzkrise vermeiden. Stattdessen sei es wichtig, eine langfristige Strategie zu entwickeln. Im entsprechenden Positionspapier der Grünen-Landtagsfraktion heißt es: "Nicht die Wiederherstellung alter Strukturen und Spielregeln, sondern Schritte in Richtung einer ökologischen Modernisierung sind der historische Auftrag."

Konkret geht es laut Hartmann unter anderem um den Ausbau der Schienen-Infrastruktur im Freistaat, finanziert mit rund zwei Milliarden Euro jährlich. So solle der Anteil der ÖPNV-Nutzer noch in diesem Jahrzehnt verdoppelt werden. Zudem wollen die Grünen ein besseres Bus- und Bahnangebot mit Stundentakt in jedem bayerisches Dorf. Desweiteren heißt es in dem Papier: "Der saubere Strom der Zukunft muss alte, schmutzige Kohleenergie aus dem Markt drängen".

Hartmann: E-Autos fördern, nicht Verbrenner

Gefordert wird auch eine E-Auto-Förderprämie, allerdings nicht für SUV-Modelle. Den Kauf von Autos, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, dürfe man dagegen nicht fördern. "Da würden wir in das Gestern investieren", sagte Hartmann. Er betonte auch, dass die Automobilindustrie schon vor der Corona-Krise vor Herausforderungen gestanden habe.

Grüne: Kommunen beim Klimaschutz helfen

Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Landtagsgrünen, warb dafür, unter anderem die Kommunen bei ihren Klimaschutz-Bemühungen zu unterstützen. Er geht davon aus, dass auch in der Baubranche in der zweiten Jahreshälfte die Aufträge zurückgehen. Deshalb müssten Städte und Gemeinden finanziell bei ihren langfristigen Projekten unterstützt werden, etwa bei der energetischen Sanierung von Schulen oder bei Ladestationen für E-Autos.

Die Grünen fordern auch, als Lehre aus der Corona-Pandemie zurück zu einer lokaleren Produktion zu kommen. Um Lieferketten stabilier zu machen, müssten sicherheitsrelavante Güter zumindest in Europa produziert werden.