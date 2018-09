Landtag zu sexuellen Übergriffen an Musikhochschule München

Die Möglichkeit für sexuelle Übergriffe liege auch am Ausbildungssystem - nicht nur an der Musikhochschule, sondern auch an Kunsthochschulen überhaupt. Das wurde schnell in der Diskussion im Wissenschaftsausschuss deutlich. Das gute Zusammenspiel mit den Dozenten kann eine Künstler-Karriere auf den Weg bringen oder beenden, betonte die SPD-Abgeordnete Isabell Zacharias.

"An Kunst- und Musikhochschulen ist natürlich die Abhängigkeit enorm. Da entscheidet der Professor durch 'Daumen rauf oder Daumen runter'. Das sind ja alles großartige Künstlerinnen und Künstler. Wer da hin kommt, das sind ja schon wahnsinnig tolle Musikerinnen. Diese Struktur müssen wir aufbrechen. Es kann nicht sein, dass ein einziger, eine Professorin oder ein Professor, über den Lebensweg eines jungen Menschen entscheidet."

Deshalb will die SPD Einzelunterricht an den Kunsthochschulen zurückdrängen und dafür mehr Gruppenunterricht einführen. Weitere Maßnahmen schlagen die Grünen vor. So müssten Studierende und Angestellte bessere Möglichkeiten bekommen, um sexuelle Übergriffe zu melden und aufzudecken.

Erste Maßnahmen bereits eingeleitet

Wissenschaftsministerin Marion Kiechle verwies in ihrer Stellungnahme auf zahlreiche Maßnahmen. So wurde an der Musikhochschule 2016 eine Arbeitsgruppe zum Thema "Sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Gewalt" eingerichtet. Außerdem gibt es nun eine Kommission, die die Vorfälle untersucht, sowie eine Ombudsstelle, die kostenfreie Beratung für Betroffene anbietet. Grüne und SPD bezweifeln, dass das ausreicht. Das Thema wird den Landtag sicher auch in der kommenden Legislaturperiode beschäftigen.