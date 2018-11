20.11.2018, 06:20 Uhr

Landtag: Wer bekommt den Vorsitz in welchem Ausschuss?

Mehr als einen Monat nach der Wahl nähert sich der Landtag in Bayern wieder dem Normalbetrieb. In der heutigen Plenarsitzung wollen die Abgeordneten die Anzahl der Ausschüsse festlegen. Außerdem wird bestimmt, welcher Vorsitz an welche Fraktion geht.