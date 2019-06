vor 28 Minuten

Landtag verschärft Regeln zur Fixierung von Strafgefangenen

Für die Fixierung von Strafgefangenen und Menschen in Sicherungsverwahrung gelten in Bayern künftig strengere Regeln. Künftig muss ein Richter genehmigen, wenn Häftlinge in bayerischen Gefängnissen länger als 30 Minuten fixiert werden.