Landtag verleiht Bürgerpreis an fünf Stiftungen

Die Preisträger setzen sich in sozialen, ehrenamtlichen Projekten für die Gemeinschaft ein. Dafür wurden sie nun vom Bayerischen Landtag mit dem Bürgerpreis 2021 ausgezeichnet. Der Preis richtet sich dieses Jahr explizit an gemeinnützige Stiftungen - unter dem Motto "Gemeinsam stiften, Gemeinschaft stiften, Sinn stiften".

Landtagspräsidentin Aigner verleiht Bürgerpreis

Landtagspräsidentin Ilse Aigner lobt bei der Preisverleihung die Stiftungen für ihr bürgerschaftliches Engagement: "Sie organisieren Teilhabe und Sie kümmern sich um ihre Mitmenschen. Das verdient großen Dank und große Anerkennung." Corona habe uns allen viel abverlangt. Der Rückzug aus der Gesellschaft heraus ins Private, hat laut Aigner alle gleichermaßen belastet, weil wir uns nicht mehr wie gewohnt austauschen konnten und auf uns selbst gestellt waren.

Die Landtagspräsidentin betont bei der Veranstaltung im Landtag: "In der Pandemie ist es uns noch einmal ganz deutlich vor Augen geführt worden: Zusammen können wir viel mehr erreichen und zusammen macht es auch mehr Freude und zusammen erzielen wir bessere Ergebnisse." Genau das sei auch der Grundgedanke des Bürgerpreises.

Schülerprojekt der Bürgerstiftung Ostallgäu

Unter den Preisträgern ist die Bürgerstiftung Ostallgäu, die Kindern beibringt, wie sie für Vereine, Gemeinden oder Unternehmen Internetauftritte erstellen. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro will die Stiftung für die Anschaffung neuer Computer und anderen technischen Equipments nutzen, um noch mehr Kinder und Jugendliche technisch fit für die Zukunft zu machen. Landtagspräsidentin Aigner betont in ihrer Laudatio: Die Stiftung sei "ganz vorne mit dabei, wenn Schülerinnen und Schüler fürs Leben lernen". Die Stiftung betreibe "Graswurzelarbeit, damit die Region auch künftig wirtschaftlich blüht".

Mehrgenerationenprojekt in Neumarkt

Die Bürgerstiftung Region Neumarkt in der Oberpfalz initiiert generationenübergreifende Projekte. "Wir haben Kinder mit Senioren zusammen gebracht. Kinder haben Bilder gemalt für die einsam im Lockdown sitzenden Senioren", erklärt Vera Finn von der Bürgerstiftung Neumarkt. Das habe "eingeschlagen wie eine Bombe" - sowohl bei den Kindern als auch bei den Senioren. 15 Jahre lang habe die Stiftung Präsenz gezeigt und sei aus der Region nicht mehr wegzudenken, begründete Ilse Aigner schließlich die Auszeichnung.

Hospizzentrum der Germeringer Sozialstiftung

Ebenfalls unter den Preisträgern: Die Germeringer Sozialstiftung. Mit ihrer Hilfe entsteht derzeit ein Hospizzentrum mit Frauenhaus. Es gehe um Hilfe für Bürger in Notlagen, erklärt Christian Ganslmeier von der Germeringer Sozialstiftung. Neben zwölf Hospizplätzen soll in dem neuen Zentrum Platz für neun von Gewalt bedrohte Frauen mit ihren Kindern sein. "Dem Leben im Alter die Würde zu geben, die es verdient", ist laut Aigner ein Ziel der Stiftung und das findet sie "wunderbar".

Unterstützung für Kinder von der Glattbacher Stiftung

Die unterfränkische Glattbacher Stiftung unterstützt Kinder, deren Eltern von einer plötzlichen Behinderung betroffen oder tödlich verunglückt sind. "Es geht darum, den Kindern einen Raum zu geben, in dem sie sein können wie sie sind", berichtet Ilona Englert vom Hospizdienst der Malteser über die Stiftungsarbeit. Das Projekt "Sichtweise" soll den Kindern und der ganzen Familie eine Auszeit geben, ergänzt Stiftungsvorsitzender Gerhard Zang. Aigner nennt das Projekt ein Vorzeigeprojekt. Ob malen, musizieren oder werken, den Kindern gebe das Projekt eine wohltuende Ablenkung. "Sie leisten damit einen Dienst am jeweiligen Kind, das neue Momente der Unbeschwertheit erleben kann."

Stiftung Kulturerbe: alte Gasthäuser wiederbeleben

Die ebenfalls ausgezeichnete Stiftung Kulturerbe Bayern will unter anderem ein aufgegebenes Gasthaus sanieren und wiederbeleben. Ziel ist es, sich um den Erhalt und die Wiederbelebung historischer Orte zu kümmern und sie der Öffentlichkeit wieder zu zuführen, sagt Bernhard Averbeck-Kellner von der Stiftung. Als Beispiel nennt er den Berggasthof Streichen bei Schleching. Der habe eine 600 Jahre alte Geschichte und sei von der Stiftung erst im Juli gerettet worden. Er soll nun instand gesetzt werden und dann als Gasthof Ausflugsort für die Menschen bleiben.

Sonderehrung für Projekt zur Gewaltprävention

Insgesamt gab es 54 Bewerbungen für den bayerischen Bürgerpreis 2021. Die von einer Jury ausgewählten fünf Preisträger können sich nun über ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro freuen. Ein undotierter Sonderpreis geht an die Frederik und Luca Stiftung, die Projekte zur Prävention von brutalen Gewaltverbrechen initiiert und unterstützt.