Landtag: Verfassungsausschuss lehnt Parität-Gesetzentwürfe ab

Etwas mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist weiblich. Das spiegle sich im Parlament aber nicht wieder, argumentierten Grüne und SPD im Verfassungsausschuss. Deshalb brauche es eine Quote. Den Vorwurf der Regierungskoalition, das Gesetz sei ein Eingriff in die Freiheit der Parteien, lasse man so nicht gelten. Die Gleichberechtigung stehe darüber, argumentierte die Grüne Eva Lettenbauer. Mit dem grünen „Hälfte der Macht den Frauen“-Gesetz wäre der bayerische Landtag zum ersten Mal – zumindest in der Geschlechterfrage – ein Abbild der Gesellschaft. „Dann würden wir nicht mehr Männer entscheiden lassen, ob zum Beispiel Frauenhäuser besser ausgestattet werden“, sagte Lettenbauer.

Grüne gehen mit Entwurf deutlich weiter als SPD

Die Entwürfe der Grünen und der SPD sehen vor, dass die Wahllisten abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden. Die Grünen gehen dabei noch einen Schritt weiter: Sie fordern auch Gleichheit bei den Direktkandidaten. Konkret heißt das, das sie in den Stimmkreisen Duos aus Männer und Frauen zur Abstimmung stellen wollen.

Im Ziel sei man sich einig, konterte die Ausschussvorsitzende, die CSU-Abgeordnete Petra Guttenberger. Auch ihre Partei wolle mehr Frauen in den Parlamenten, aber ohne Bevormundung und ohne Misstrauen dem Wähler gegenüber, dem offenbar nicht zugetraut werde, hier eine Entscheidung zu treffen. Auch den Gremien, die die Kandidatinnen und Kandidaten aufstellten, wolle man kein Misstrauen entgegenbringen, so die CSU-Frau.

Beide Anträge wurden mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern, FDP und AfD abgelehnt.