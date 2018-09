Landtag streitet über kostenlosen Nahverkehr

Die Staatsregierung muss mehr Geld für den Öffentlichen Nahverkehr ausgeben, fordert die SPD. Wer nicht von A nach B kommt, sei vom gesellschaftlichen Leben abgehängt, so die Landeschefin Natascha Kohnen in der Aktuellen Stunde des Landtags. Deshalb müsse Öffentlicher Personennahverkehr bezahlbar sein - am besten sogar kostenlos. "Das wäre der stärkste Hebel bei der Verkehrswende. Einfach einsteigen und losfahren."

Mindestens stündlich ein Bus

Wenn es nach der SPD geht soll das in einem ersten Schritt für Azubis, Schüler, Studenten, Senioren und Bedürftige umgesetzt werden und zwar schon in der nächsten Legislaturperiode. Und: An jeder Haltestelle in ganz Bayern soll mindestens stündlich ein Bus fahren.

Aigner: Strukturen wichtiger als Ticketpreis

Genau das sei der Punkt, entgegnete Verkehrsministerin Ilse Aigner von der CSU in der Landtagsdebatte: "Man kann jetzt im Wahlkampf sagen, man will ein kostenloses Ticket, das kann man sagen. Aber ich sag Ihnen, dass wir das Geld besser investieren um die Flächendeckung besser zu erreichen und dass nicht der Ticketpreis entscheidend ist, sondern dass die Strukturen überhaupt da sind."

Freie Wähler: Nur Städte profitieren / Grüne: Alles Gerede

Die Freien Wähler kritisieren: Bislang würden vor allem die Metropolen profitieren, der Ausbau des Nahverkehrs auf dem Land werde vernachlässigt.

Alles nur Gerede ohne dass etwas passiere, ärgern sich die Grünen. Dass etwa das von Söder angekündigte 365-Euro-Ticket in Großstädten frühestens ab 2020 kommen soll, hält Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann für viel zu spät.