Landtag stimmt gegen Medizinstudium in Passau

Mit 89 zu 73 Stimmen hat das Landtagsplenum am Mittwochabend gegen den Antrag gestimmt, dass eine Expertengruppe eingesetzt werden soll, die eruiert, ob und wie ein Medizinstudium in Passau möglich sei. Das heißt: An der Universität Passau wird bis auf Weiteres kein Medizinstudium angeboten werden. Der Antrag war von den Fraktionen der SPD und der FDP eingereicht worden. Bei der Abstimmung am Mittwoch gab es vier Enthaltungen.

Ablehnung wurde vorab empfohlen

Die Entscheidung im Landtag kam nicht überraschend. Vor einigen Wochen hatte bereits der Wissenschaftsausschuss empfohlen, den Antrag abzulehnen. Bei dem Antrag ging es nicht generell darum, ob die Uni Passau eine medizinische Fakultät kriegen soll oder nicht. Es ging um die Frage, ob eine Expertengruppe mit Unterstützung aus dem Wissenschaftsministerium eingesetzt werden soll, die sich des Themas annimmt und schaut, was organisatorisch, räumlich und finanziell in Passau überhaupt möglich ist.

Stadt und Uni arbeiten an Konzepten

In Passau wird unterdessen an zwei Konzepten gearbeitet: Sowohl die Stadt hat eine Arbeitsgruppe zu dem Thema angesetzt als auch die Universität. Das Gremium der Uni besteht aus Experten der Fachbereiche Jura, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Informatik. Bis zum Frühjahr 2020 sollen mögliche Optionen aufgezeigt werden. Beim Konzept der Uni wird weniger in Richtung "klassisches Medizinstudium" gedacht. Vielmehr fokussieren die Experten das Thema "Digitalisierung in der Medizin".

Grünen-Politiker enttäuscht

"Eine vertane Chance", schreibt der grüne Landtagsabgeordnete Toni Schuberl in einer Mitteilung. Natürlich könne zum jetzigen Zeitpunkt im Landtag noch keine Grundentscheidung für den Standort getroffen werden. Aber für die Erstellung eines Konzepts brauche es die Unterstützung des Staatsministeriums. Bisher lasse Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) die Region im Regen stehen, schreibt Schuberl weiter.