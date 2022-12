Landtag soll heute zwei weitere U-Ausschüsse einsetzen

Beim Untersuchungsausschuss zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München ist der Fragenkatalog der Opposition weitgehend klar: Wie konnte es zu der Kostensteigerung von über drei Milliarden Euro kommen sowie zu der voraussichtlichen Bauverzögerung von neun Jahren? Seit wann wusste die Staatsregierung davon? Mangels Zeit haben sich die Fraktionen darauf geeinigt, nur den Zeitraum 2015 bis heute zu untersuchen.

Grüne: Tricks und Schönrechnerei beim Tunnel

Grünen-Verkehrsexperte Markus Büchler wirft der Staatsregierung vor, seit Beginn der Planungen für die 2. Stammstrecke zu tricksen und schön zu rechnen. Darauf habe der Bundesrechnungshof schon in einem Bericht im Jahr 2018 hingewiesen, so Büchler. Das Projekt sei demnach überhaupt nicht wirtschaftlich und nicht förderfähig: "Inwieweit das der bayerischen Staatsregierung bekannt war, und inwieweit sie selber dazu Untersuchungen angestellt hat, ist eine zentrale Frage dieses Untersuchungsausschusses", sagt Büchler.

Schließlich will die Opposition auch wissen, worauf die Behauptung gründet, dass ein sofortiger Baustopp Kosten in Höhe von drei Milliarden Euro verursachen würde.

SPD sieht überhöhten Mietvertrag in Nürnberg

Viel Streit zwischen Opposition und insbesondere der CSU gab es beim Fragenkatalog zum anderen Untersuchungsausschuss "Zukunftsmuseum Nürnberg", einem Ableger des Deutschen Museums in München. Auch hier geht es um eine Kostenexplosion und um die Rolle, die der damalige Finanzminister und jetzige bayerische Ministerpräsident, Markus Söder (CSU), dabei spielt.

Für SPD-Fraktionschef Florian von Brunn ist klar: Hier ist eine Immobilie zu extrem hohen Preisen und zu Lasten der Steuerzahler angemietet worden. Ein Projekt, für das sich Söder als Finanzminister vehement eingesetzt habe, so von Brunn, so dass kein anderer Standort überprüft worden sei: "Gleichzeitig sind Parteispenden an die CSU geflossen. Das muss man einfach als Opposition untersuchen", sagt von Brunn. Tatsächlich hatte bereits der Bayerische Oberste Rechnungshof von einem "vermieterfreundlichen" Mietvertrag geschrieben.

CSU gibt sich gelassen

Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landtagsfraktion, Tobias Reiß, sieht in den beiden Untersuchungsausschüssen ein Wahlkampfmanöver: "Die Opposition versucht sich in Stellung zu bringen, mit – meines Erachtens – an den Haaren herbeigezogenen Unterstellungen. Damit werden wir gelassen umgehen im Wahljahr", sagt Reiß.

Im Vorfeld hatte es Streit um die Ausschussvorsitzenden gegeben. Ursprünglich sollte die CSU den Vorsitz beim Stammstrecken-Untersuchungsausschuss bekommen, die Freien Wähler beim Untersuchungsausschuss Zukunftsmuseum – das haben die Regierungsfraktionen nun umgedreht. Für Tobias Reiß von der CSU ein ganz normaler Vorgang: "Wir haben im Ältestenrat entschieden, dass der erste der Zukunftsmuseumsausschuss sein soll, der zweite der zur Stammstrecke. Damit gibt es Zugriffsrechte auf Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz", so Reiß.

Ausschüsse unter Zeitdruck

Sollten heute, wie erwartet, beide Ausschüsse eingesetzt werden, dürften noch in dieser Woche die konstituierenden Sitzungen stattfinden. Dann kann zumindest Anfang kommenden Jahres mit der eigentlichen Arbeit angefangen werden. Auch dann bleibt nur wenig Zeit: Untersuchungsausschüsse müssen mit Ende der Legislaturperiode ihre Arbeit abgeschlossen haben. Und diese endet im Herbst.