Landtag: Regierung beschränkt Redezeiten - Opposition empört

Mit ihrer Regierungsmehrheit haben CSU und Freie Wähler am Donnerstag entschieden, die Rederechte der Fraktionen zu beschränken. Welche Fraktion wie lange reden darf, hängt jetzt noch stärker davon ab, wie groß sie ist. Marathonsitzungen zu umstrittenen Gesetzen werden damit dem Vernehmen nach so gut wie unmöglich.

Künftig sind zudem nur noch drei Zwischenbemerkungen pro Fraktion und Beratungsthema erlaubt. Diese dürfen nur noch höchstens eine Minute lang sein, bisher waren es zwei Minuten.

Kritik von der gesamten Opposition

Die Opposition kritisierte die Änderungen scharf. Komplizierte, umstrittene Gesetze müssten auch ausführlich diskutiert werden können, erklärte die FDP. Von der AfD war zu hören, dass die neue Geschäftsordnung ein Versuch der CSU sei, trotz schlechter Wahlergebnisse die Dominanz im Parlament zurückzubekommen.

Am deutlichsten kritisierte der SPD-Abgeordnete Volkmar Halbleib die Änderungen. Er erklärte: "Heute ist kein guter Tag für dieses bayerische Parlament, kein guter Tag für die bisher verbürgten parlamentarischen Rechte in diesem Landtag." Halbleib kündigte an, seine Partei werde prüfen, ob die neue Regelung gegen die bayerische Verfassung verstoße.

Staatsregierung weist Vorwürfe zurück

Die Regierung weist die Vorwürfe zurück. Man wolle lediglich den seit der Wahl deutlich größeren Landtag funktionsfähiger machen, erklärten Vertreter von CSU und Freien Wählern. Mit drei statt der ursprünglich geplanten zwei Zwischenbemerkungen pro Fraktion und Beratungsthema sei man der Opposition bereits entgegengekommen.