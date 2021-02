Landtag lehnt Petition für Abschiebestopp eines Iraners ab

Der Iraner Ebrahim J. darf wieder abgeschoben werden. Seine Petition dagegen ist vom zuständigen Ausschuss im Bayerischen Landtag abgelehnt worden. Nur die Grünen wollten die Petition berücksichtigen, die anderen Fraktionen waren dagegen.

Abschiebung endete in Istanbul

Der Fall des Iraners mit kurdischen Wurzeln hatte Schlagzeilen gemacht, denn deutsche Behörden hatten vor kurzem versucht, Ebrahim J. in den Iran abzuschieben. Während eines Zwischenstopps in Istanbul verweigerten türkische Beamte den Weiterflug in den Iran, weil sie nicht ausschließen konnten, dass Ebrahim J. dort verfolgt werde. Die Abschiebung wurde abgebrochen, Ebrahim J. kam zurück nach Bayern.

Grüne fordern Abschiebestopp

Weitere Abschiebeversuche sollten wegen der Bedrohung im Iran ausgesetzt werden, forderte Cemal Bozoğlu von den Grünen. Außerdem stehe bei Ebrahim J. eine Eheschließung bevor. Für Bozoğlu handelt es sich um eine Gewissensentscheidung, er könne nicht sicher sein, dass Ebrahim J. bei einer Abschiebung nichts passiere.

Für CSU zählt Einschätzung deutscher Gerichte

Karl Straub von der CSU sagte, ihn wundere es, dass türkische Beamte in wenigen Stunden herausgefunden hätten, dass Ebrahim J. bedroht sei, während deutsche Behörden und Gerichte in mehreren Verfahren zu einem anderen Ergebnis gekommen seien. Ebrahim J. habe bei Anhörungen keine schlüssige, nachvollziehbare Geschichte vorgetragen, er sei in Deutschland nicht perfekt integriert. Außerdem sei der Petitionsausschuss des Bundestags der richtige Ort für diese Petition.

Iraner lebte zehn Jahre in der Oberpfalz

Ob eine solche Petition im Bundestag vor einem erneuten Abschiebeversuch behandelt wird, ist unklar. Derzeit läuft außerdem ein Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Regensburg, um die Abschiebung von Ebrahim J. zu verhindern. Der Iraner befindet sich derzeit im Abschiebegefängnis in Eichstätt. Er hatte zuvor rund zehn Jahre in der Oberpfalz gelebt.