Landtag lehnt Fortsetzung kostenloser Corona-Tests ab

Seit dem 11. Oktober gibt es die sogenannten Jedermann-Tests nicht mehr. Das heißt, wer sich nicht impfen lassen will, muss seine Corona-Tests im Zweifelsfall selbst bezahlen. Allerdings gibt es viele Ausnahmen, wann die Kosten trotzdem von der Allgemeinheit übernommen werden. Trotzdem: Die FDP im Bayerischen Landtag hält das angesichts der steigenden Infektionszahlen für kontraproduktiv. Sie will das grundsätzlich kostenlose Testangebot wieder einführen.

FDP: Kostenpflicht kam zur falschen Zeit

Die Argumentation der FDP geht so: Damit dem Risiko eines dynamischen Infektionsgeschehens im Herbst und Winter effektiv entgegengewirkt werden kann, sollten die Jedermann-Tests wieder kommen. Laut dem Gesundheitsexperten der FDP, Dominik Spitzer, können nur durch ein flächenbezogenes und kostenloses Testangebot Infektionsketten nachvollzogen und unterbrochen werden. Noch sei es zwar kein großes Problem, das könne sich aber ändern, so Spitzer.

"Die Kostenpflicht kam zur falschen Zeit", sagte Dominik Spitzer. Nur mit einem flächendeckenden und kostenlosen Testkonzept könnten in den anstehenden Herbst- und Wintermonaten Infektionsketten durchbrochen werden. Es sei die ethische Verpflichtung der Gesellschaft, auch die Menschen zu schützen, die sich bisher nicht für eine Impfung entschieden hätten.

Spitzer betonte, es sei "gut angelegtes Geld", wenn alle Tests kostenlos seien. In den vergangenen Tagen und Wochen sei die Positivrate bei den Corona-Tests massiv angestiegen, dies müsse alarmieren und bedürfe einer besonderen Vorsicht. Die FDP will das kostenlose Angebot nicht dauerhaft anbieten, sondern auf die kommenden Herbst- und Wintermonate begrenzen.

Grüne und AfD dafür, Freie Wähler unentschieden

Unterstützung bekommen die Liberalen von den Grünen und der AfD. Mit einem Antigen-Test könnten Infizierte schnell erkannt werden, heißt es bei den Grünen. Die Kostenpflichtigkeit der Tests habe in den letzten Wochen gezeigt, dass sich weniger Menschen testen ließen. Die AfD sieht in dem aktuellen Verfahren eine Art finanziellen Impfzwang. Wer die Bürger zu Tests nötige, dürfe ihnen nicht auch noch die Kosten aufbürden, argumentiert der AfD-Abgeordnete Ralf Stadler. Die Freien Wähler sind zurückhaltend, sie wollen das Angebot an kostenlosen Tests zwar noch ausweiten, aber nicht grundsätzlich für alle.

CSU und SPD weiter für Kostenpflicht

CSU und SPD zeigen dagegen keine Tendenz zur Wiedereinführung der Jedermann-Tests. Die SPD verwies darauf, dass es nach wie vor viele kostenlose Tests für jene Personengruppen gebe, die sich bisher nicht impfen lassen könnten, etwa aus gesundheitlichen Gründen. SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann findet, dass die jetzige Rechtslage völlig ausreicht, um sich einen Überblick über die Infektionslage zu verschaffen. Immerhin gebe es kostenlose Tests für Kinder, Schüler, Schwangere, Kontaktpersonen von Corona-Infizierten, sowie Personen, die einen positiven Schnelltest aufweisen oder eine Warnung von der Corona-Warn-App erhalten.

Der Staat könne nicht weiterhin dafür zahlen müssen, wenn sich Personen gegen eine Impfung entscheiden würden, sagte Beate Merk (CSU). Und für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bleibt das Impfen in der Corona-Krise der Schlüssel zum Erfolg. Die Tests könnten das Impfen nicht ersetzen. Der Dringlichkeitsantrag der FDP, auf Fortführung der kostenlosen Corona-Tests für alle, wurde schließlich abgelehnt, ebenso die nachgezogenen Anträge von Grünen und AfD.