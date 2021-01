BR24Live 13 Uhr: Corona-Maßnahmen - Kritik an verkürzter Debatte

Der Landtag stimmt über neue Corona-Maßnahmen ab, bevor sie in Kraft treten – das ist seit November 2020 gängige Praxis in Bayern. Die Staatsregierung ist damit der Forderung der Opposition, aber auch Teilen der eigenen Fraktionen nach mehr Parlamentsbeteiligung nachgekommen.

Zwar bleibt es juristisch nur ein formeller Akt, in Dringlichkeitsanträgen über die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen abzustimmen – bindend ist und bleibt die entsprechende Verordnung, die das Kabinett beschließt. Aber politisch hat sich Söder an die Entscheidung des Landtags gebunden und damit hat die Debatte im Parlament mehr als nur Symbolcharakter.

Auch wenn Söder die Mehrheit der Regierungsfraktionen gewiss ist, bietet die Generaldebatte der Opposition die Möglichkeit, den Finger in die Wunde zu legen. Und Baustellen gibt es derzeit einige, wie z.B. den schleppenden Impfstart oder die Probleme beim digitalen Lernen.

Regierungserklärung und Dringlichkeitsanträge in einem Tagesordnungspunkt

Der Landtag hat für Corona-Sondersitzungen folgendes Vorgehen festgelegt: erst Regierungserklärung, dann Dringlichkeitsanträge mit Abstimmung. Heute werden die beiden Teile erstmals in einem Tagesordnungspunkt zusammengefasst, d.h. es wird eine lange Generaldebatte mit anschließender Abstimmung geben. Das haben die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern mit ihrer Mehrheit durchgesetzt - gegen den Willen der Opposition.

Aus Sicht der Regierung gibt es dafür zwei Gründe: Einmal wird die Sitzung dadurch kürzer, was dem nach wie vor zu hohen Infektionsgeschehen Rechnung trage. Zum anderen, so argumentiert der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Tobias Reiß, behandeln Regierungserklärung und Dringlichkeitsanträge im Kern das gleiche Anliegen. Er sieht keinen Mehrwert für die Debatte, wenn man diese künstlich in zwei Punkte aufteilen und die Sache damit in die Länge ziehen würde.

Ganz anders sehen das die Grünen. Fraktionschef Ludwig Hartmann hält das Argument Infektionsschutz für vorgeschoben, da die Zahl der Parlamentarier bereits auf etwa die Hälfte reduziert sei und es ein ausgereiftes Hygienekonzept gebe. Die Debatte müsse außerdem breit stattfinden, davon ist Hartmann überzeugt, weil ein Großteil der Menschen in Bayern den Überblick über die Corona-Maßnahmen verloren habe.

Hartmann: Wechselunterricht schon Mitte Januar vorstellbar

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen will das Infektionsgeschehen Mitte Januar unter die Lupe nehmen, um vor allem im Bildungsbereich gegebenenfalls Anpassungen vornehmen zu können. Für Hartmann ist es vorstellbar, dass bei einer Inzidenz unter 100 die Grundschulen in den Wechselunterricht gehen könnten. Dafür fordert er eine weitere Sondersitzung des Parlaments, damit nicht erst nach der Ministerpräsidentenkonferenz Ende Januar bzw. beim regulären nächsten Termin des Landtags am 27. Januar darüber entschieden würde. Fraktionsübergreifend haben SPD, Grüne und FDP bereits gestern eine Sondersitzung des Bildungsausschusses mit einer Befragung von Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern beantragt. Als möglicher Termin dafür gilt die Woche ab dem 18. Januar.

Neuer Gesundheitsminister wird vereidigt

Vor der Regierungserklärung wird der von Söder am Mittwoch angekündigte Umbau des Kabinetts vollzogen und Klaus Holetschek, bisher Staatssekretär, zum neuen Gesundheitsminister befördert. Seine Vorgängerin Melanie Huml wird als Ministerin in die Staatskanzlei versetzt. Die Zustimmung des Landtags zur Berufung Holetscheks gilt durch die Mehrheit von CSU und Freien Wählern als sicher.