Landtag informiert sich über Schäden durch Wölfe in Bayern

Zu dem Fachgespräch im Landwirtschaftsausschuss des Landtags sind unter anderem Vertreter des alpwirtschaftlichen Vereins, des bayerischen Fleischrinderverbands und Vertreter der bayerischen Schafhalter eingeladen.

Tiere "ohne Gefahr auf die Weide treiben"

Sie wollen ihre Tiere ohne Gefahr auf die Weide treiben. "Da können wir keinen Wolf brauchen", sagt der Vorsitzende des Agrarausschusses im bayerischen Landtag, Leopold Herz von den Freien Wählern, selbst Tierhalter. Zweimal, so erzählt er, habe er auf der Wiese seines Nachbarn tote Tiere gesehen, aufgefressen von einem Wolf.

Opposition kritisiert Einseitigkeit der Expertenauswahl

Bei den anderen Organisationen, die den Wolf schützen wollen, ist die Expertenliste nicht gut angekommen, gibt Herz zu. Sie sind bei der heutigen Veranstaltung nicht eingeladen. Herz sagt, er wolle ganz bewusst denen mal ein Forum bieten, die direkt durch die Tierhaltung betroffen seien.

Bislang dürfen nur verhaltensauffällige Wölfe geschossen werden

Gisela Sengl, Agrarpolitikerin der Grünen, findet die Zusammensetzung viel zu einseitig. Juristische Fragen könne man da nicht klären. Beispielsweise, was es für die Schaf- und Rinderhalter bedeutet, wenn Unfälle passieren. Derzeit ist es in Bayern so geregelt, dass Wölfe nur dann geschossen werden dürfen, wenn sie verhaltensauffällig sind, wenn Menschen bedroht sind und keine Prävention mehr möglich ist.