Landtag hebt Immunität von AfD-Abgeordneten Graupner auf

Die Aufhebung der Immunität von Richard Graupner hatte sich abgezeichnet. Jetzt könnte es nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt schnell zu einer Anklageerhebung kommen. Der 57-Jährige soll in seiner Zeit als Polizeibeamter Dienstgeheimnisse verraten haben. Die Aufhebung der Immunität hatte die die Staatsanwaltschaft Schweinfurt beantragt. Sie leitet das Ermittlungsverfahren gegen den unterfränkischen AfD-Chef und stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag.

Graupner soll Informationen an Beschuldigten weitergegeben haben

Über die Vorwürfe gegen Graupner hatte zunächst die "Main-Post" berichtet. Demnach geht es bei den Ermittlungen um einen Fall aus dem Jahr 2018. Graupner war damals Leiter der Fahndungs- und Kontrollgruppe der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck. In dieser Funktion habe er interne Informationen an einen Beschuldigten weitergegeben, so die Zeitung.

AfD-Politiker Graupner widerspricht Vorwürfen

Zu den konkreten Vorwürfen wollten weder der Schweinfurter AfD-Abgeordnete selbst noch die Staatsanwaltschaft konkrete Angaben machen. Graupner sagte aber dem BR, der erhobene Vorwurf sei absolut haltlos. "Das entbehrt jeder fachlichen Grundlage", so der 57-Jährige. Bei einer Verurteilung wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses nach Paragraf 353b Strafgesetzbuch drohen ihm bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Schweinfurter ist unterfränkischer AfD-Bezirksvorsitzender

Richard Graupner ist seit vier Jahren Mitglied der AfD. Vorher war er Mitglied der Partei "Die Republikaner". Für beide Parteien saß beziehungsweise sitzt der zweifache Familienvater auch im Schweinfurter Stadtrat. Mitglied des bayerischen Landtags ist der Schweinfurter seit zwei Jahren. Der Polizeihauptkommissar ist stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion und seit 2018 auch AfD-Bezirksvorsitzender für Unterfranken.