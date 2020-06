Landtag: Grüne fordern härteres Vorgehen gegen Rechtsextremismus

Die Grünen im Bayerischen Landtag fordern ein entschiedeneres Vorgehen gegen Rechtsextremismus im Freistaat. "Die Gefahrenlage muss neu definiert werden", sagte Cemal Bozoglu, Sprecher der Fraktion für Strategien gegen Rechtsextremismus, am Mittwoch in München. Zwar sehe Innenminister Joachim Herrmann (CSU), dass von Rechtsextremisten aktuell die größte Gefahr ausgehe, allerdings müsse die Staatsregierung entschlossener tätig werden.

Laut einer Antwort des Bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage von Bozoglu gab es in Bayern im vergangenen Jahr 2.042 rechtsextrem motivierte Straftaten. Das sind laut Bozoglu rund 15 Prozent mehr Delikte als im Vorjahr. Auch die Zahl antisemitischer Straftaten stieg im vergangenen Jahr auf über 300 Delikte, der höchste Wert seit zwölf Jahren. Zuletzt hatte auch der Verfassungsschutz erklärt, dass die Szene in Bayern wachse. Laut dem jüngsten Verfassungsschutzbericht gehörten der rechtsextremistischen Szene im Freistaat im vergangenen Jahr 2.570 Menschen an - rund 200 mehr als Jahr 2018. Mehr als 1.000 von ihnen sind demnach gewaltbereit.

Bozoglu: "Müssen wissen, wo sie sind"

Im vergangenen Jahr habe sich die bundesweite Bedrohung durch rechtsextremen Terrorismus sehr deutlich gezeigt, betonte Bozoglu. Als Beispiele nannte er den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle und die rassistisch motivierten Morde in zwei Hanauer Shishabars.

Sorgen bereiten Bozoglu auch die noch offenen Haftbefehle gegen Rechtsextreme. In Bayern lagen Ende des vergangenen Jahres 92 Haftbefehle gegen Neonazis vor, die sich ihrer Verhaftung durch Untertauchen entzogen hatten. "Wir wissen auch, dass die NSU-Mörder Neonazis waren", betonte Bozoglu. Deshalb sehe er eine gefährliche Entwicklung. Mit Blick auf die untergetauchten Neonazis sagte er: "Wir müssen wissen, wo sie sind und was sie tun."

Herrmann: Haftbefehle "ganz wichtiger Punkt"

Das sieht auch Bayerns Innenminister Herrmann so. Auf BR-Anfrage erklärte er, der Vollzug von Haftbefehlen sei ein "ganz wichtiger Punkt". Sowohl Mitarbeiter des Verfassungsschutzes als auch der Kriminalpolizei seien sehr intensiv damit beschäftigt. Zudem erklärte Herrmann, "dass die Grenzkontrollen, die von vielen immer wieder kritisiert werden, eine ganz wesentliche Chance sind, solche offenen Haftbefehle zu vollziehen."

Bozoglu kritisierte derweil auch, dass der Verfassungsschutz in Bayern bisher nur drei Personen als rechtsextreme Gefährder und weitere 17 als potenzielle Unterstützer führe. Die Grünen gehen dagegen nach Recherchen für ihren "Lagebericht Rechtsextremismus" davon aus, dass über 100 Personen im Freistaat zu dieser Gruppe gezählt werden müssen. Sie appellieren an die Behörden, weiter mit aller Härte gegen konspirative Strukturen der verbotenen Gruppen "Blood & Honour" und "Combat 18" vorzugehen – und rechtsextreme Bürgerwehren konsequent aufzulösen.

Grüne wollen mehr Beratungsstellen

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Panedmie warnte Bozoglu vor antisemitischen, rassistischen und rechtsextremen Verschwörungstheorien. Er forderte mehr Aufklärungskampagnen an Schulen und in anderen Bereichen der politischen Bildung. Die Grünen sprechen sich auch dafür aus, dass es in allen bayerischen Regierungsbezirken Beratungsstellen für die Opfer von antisemitischer oder rassistischer Gewalt geben soll – wie es sie etwa in München gibt.

Innenminister Herrmann sieht bei zusätzlichen Opfer-Beratungsstellen aktuell dagegen wenig Bedarf. Hier gehe es um die Nachfrage, so Herrmann. Ob weitere Beratungsstellen gebraucht werden, müsse man aber im Blick behalten.