Landtag: Grüne fordern Entschädigung für NSU-Opfer

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sieht den Freistaat besonders in der Pflicht, wenn es um Entschädigungszahlungen an die Angehörigen der NSU-Mordopfer geht. Im Innenausschuss des Bayerischen Landtags betonte Schulze, dass fünf der Mordanschläge sowie ein Bombenanschlag der Neonazi-Terroristen in Bayern verübt wurden - nämlich in Nürnberg und München. Daraus ergebe sich für Bayern eine Verpflichtung, die Angehörigen der Opfer zu entschädigen.

Opfer, Angehörige und Geschädigte würden bis heute unter den Taten des NSU leiden, heißt es in dem Antrag. Besonders die psychischen, aber auch die materiellen Folgen seien schwerwiegend. Auch bei bayerischen Sicherheitsbehörden sei es während der Ermittlungen zu Fehlern und Fehleinschätzungen gekommen

Schulze nennt Thüringen als Vorbild

Schulze verwies auf das Beispiel Thüringen. Die dortige rot-rot-grüne Landesregierung habe als erstes Bundesland im Juli 2018 einen eigenen Entschädigungsfonds auf den Weg gebracht. Demnach erhalten die Familien der Mordopfer vom Freistaat Thüringen 100.000 Euro. "Dort kriegen die Angehörigen der Opfer unbürokratisch und schnell Hilfe", sagte Schulze. Ein ähnliches Modell fordern die Grünen nun vom Freistaat Bayern. Alle Angehörigen der zehn NSU-Mordopfer bundesweit sollen aus dem geforderten Fonds Geld erhalten.

"Politische Verantwortung gegenüber den Opfern"

"Der Landtag muss nicht nur die Morde des NSU als rassistisch und extrem rechts anerkennen, sondern sich auch zu seiner politischen Verantwortung gegenüber den Opfern, Angehörigen und Geschädigten bekennen", erklärte Schulze. "Denn statt die Aussagen der Betroffenen ernst zu nehmen, wurden sie zuweilen selbst zu Unrecht verdächtigt."

CSU, FW und AfD lehnen Antrag ab

Der Antrag der Grünen, die Schaffung eines bayerischen Entschädigungsfonds für die Angehörigen der NSU-Mordopfer zu prüfen, wurde im Innenausschuss auch von SPD und FDP unterstützt. Der CSU-Abgeordnete Alfred Grob wies dagegen darauf hin, dass Opfer bundesweit bereits anderweitig entschädigt werden. Wenn Bayern nun einen eigenen Fonds einrichte, schaffe man möglicherweise eine dazu in Konkurrenz stehende Regelung. Mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern (FW) und AfD wurde der Grünen-Vorstoß im Innenausschuss - der erste Antrag in dieser Legislatur - mehrheitlich abgelehnt.