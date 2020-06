"Landtag gräbt Kraftwerk Pielmühle das Wasser ab"

Der lange Kampf und die Geschlossenheit der Gegner des geplanten Wasserkraftwerks bei Pielmühle im Regensburger Norden hat sich offenbar gelohnt. Der Umweltausschuss des Bayerischen Landtags plädiert für einen Verfahrensstopp und fordert den Erhalt des Freizeitgeländes und der Biodiversität. Damit hat der Landtag die Petition gegen das Wasserkraftwerk angenommen.

Bürgermeister und Abgeordnete begrüßen Entscheidung

Die beiden betroffenen Bürgermeister Christian Hauner (Lappersdorf) und Andrea Dobsch (Zeitlarn) zeigten sich erleichtert. Viele Menschen im Regensburger Norden fahren zum Baden gerne nach Pielmühle ans Wehr. Sie und auch Fischer befürchteten dass das beliebte Naherholungsgebiet durch das Wasserkraftwerk zerstört werden würde. Mit der Empfehlung des Landtags an die Staatsregierung sei dem Kraftwerk das Wasser abgegraben worden, sagt der örtliche Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt (FW). Wie die Staatsregierung mit dem Beschluss umgeht, das will Gotthardt nun in den nächsten Tagen direkt mit Umweltminister Glauber besprechen: "Wir sind in Kontakt – und ich bin sicher, wir finden eine Lösung."

"Das heutige Nein ist keine Absage an die Wasserkraft. Es wird dem Umstand gerecht, dass in Pielmühle am heutigen Regenlauf nie ein Mühlenstandort war. Das Wehr wurde zum Badebetrieb angelegt – und so wird es auch bleiben." Tobias Gotthardt (MdL Freie Wähler)

Auch die beiden CSU Landtagsabgeordneten Franz Rieger und Sylvia Stiersdorfer hatten den Austausch zwischen Kritikern und Befürwortern des Wasserkraftwerks begleitet. Man freue sich, dass der Beschluss des Landtags den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung trage, heißt es in einer Pressemitteilung.